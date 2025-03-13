ELEKTRİĞE DEV ZAM GELİYOR!

Elektrik fiyatlarına 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren yüzde 20 zam yapılması gündemde. Elektrik dağıtım şirketlerinin zarar açıklamaları ve artan maliyetler, zam ihtimalini daha da güçlendirirken, bu artışın enflasyon üzerinde ciddi bir etki yaratmasından endişe ediliyor.

1 NİSAN’DA YENİ TARİFE BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 1 Nisan itibarıyla konut ve sanayi aboneleri için elektrik tarifelerinde yüzde 20’lik artış planlanıyor. Şehir içi dağıtım şirketlerinin art arda zarar açıklamaları ve artan enerji ithalat maliyetleri nedeniyle hükümetin zamma sıcak baktığı belirtiliyor.

50 MİLYAR TL ZARAR AÇIKLAMASI

Elektrik dağıtım şirketleri, Temmuz 2024’ten bu yana zam yapılmaması nedeniyle en az 50 milyar TL zarar ettiklerini ifade ediyor. Artan işletme maliyetleri, enerji ithalatı ve kur farkları nedeniyle tarife güncellemesi zorunlu hale gelmiş durumda.

ENFLASYONA BÜYÜK ETKİ BEKLENİYOR

Uzmanlar, olası bir elektrik zammının özellikle enflasyon üzerinde ciddi baskı yaratacağını belirtiyor. 417 kilovatsaat tüketim sınırını aşan konut aboneleri için faturaların 3-4 kat artabileceği konuşuluyor. Bu durumun, dar gelirli haneleri daha fazla etkileyeceği ve geçim sıkıntısını artıracağı öngörülüyor.

EKONOMİ YÖNETİMİ ZOR KARAR AŞAMASINDA

Gazeteci Olcay Aydilek‘in kulis bilgilerine göre, enerji yönetimi zamma sıcak bakarken, ekonomi yönetimi enflasyon üzerindeki etkisi nedeniyle kararsız. Zammın mart ayı sonunda EPDK ve ekonomi yönetimi arasında yapılacak görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

KADEMELİ ZAM DA GÜNDEMDE

Ekonomi yönetiminin enflasyon endişesi nedeniyle kademeli zam seçeneğini de masaya yatırdığı ifade ediliyor. Ancak mevcut koşullar nedeniyle elektrik fiyatlarına artışın kaçınılmaz olduğu görüşü ağır basıyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr