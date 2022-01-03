Uzmanlar uyardı! 2022 yılında piyasaları neler bekliyor, yatırımcılar ne yapmalı?

YATIRIM FONLARI İYİ BİR ALTERNATİF

Yeni yıl da geride bıraktığımız son 2 yılı aratmayacak derecede hareketli olacak gibi. Dolayısıyla anlık gelişmeleri yakından takip edemeyen, yatırım pozisyonunda hızlı değişim yapacak zaman ya da bilgiye sahip olmayanlar, profesyoneller tarafından yönetilen yatırım fonlarını tercih edebilirler. Hatta fon piyasası geçmişe göre daha çok fırsatı barındırıyor. TEFAS aracılığıyla başka kurumların fonlarını alabiliyorsunuz. Türk hisselerine yatırım yapmak yerine küresel anlamda teknoloji, sağlık, yeşil enerji gibi popüler sektörlerde faaliyet gösteren küresel şirketlerin hisselerine yatırım yapan fonlar da var.