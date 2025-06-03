Borsa İstanbul’a Enflasyon Dopingi: Endeks Yükselişe Geçti

Mayıs ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi, Borsa İstanbul’da sert yükselişi beraberinde getirdi. BIST 100 endeksi yüzde 2.5’in üzerinde prim yaparak 9244 puana kadar çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Aylık bazda enflasyon yüzde 1.53, yıllık bazda ise yüzde 35.41 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentisi aylık enflasyonun yüzde 2 seviyelerinde olması yönündeydi. Gelen veriler piyasalarda olumlu karşılandı.

Endekste Sert Yükseliş

Verilerin açıklanmasının ardından Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler hızlı şekilde yükselişe geçti. BIST 100 endeksi, gün içinde yüzde 2.5’in üzerinde artışla 9244 puana kadar yükseldi. Bu, endeksin 29 Mayıs’tan bu yana gördüğü en yüksek seviye oldu.

Bankacılık Hisseleri Öne Çıktı

Yükselişte enflasyon verilerinin yarattığı olumlu hava etkili olurken, özellikle bankacılık endeksi dikkat çekti. Banka hisseleri ortalama yüzde 5 seviyesinde prim yaptı. Uzmanlar, düşük gelen enflasyonun Merkez Bankası’nın faiz politikasına yönelik beklentileri değiştirebileceğini ve bu durumun hisse senetlerine olan ilgiyi artırdığını belirtiyor.

Faiz İndirimi Umudu Borsayı Destekliyor

Analistlere göre, enflasyonda görülen bu yavaşlama, Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde faiz indirimi için daha fazla manevra alanı kazanabileceğine işaret ediyor. Bu beklenti, yatırımcıların borsaya yönelmesini sağladı. Özellikle yerli yatırımcılar tarafından güçlü alımların geldiği ifade ediliyor.