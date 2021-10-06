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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde! Erdoğan ve Biden’dan dikkat çeken kare!

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde! Erdoğan ve Biden’dan dikkat çeken kare!
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30 Ekim 2021 - 13:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde! Erdoğan ve Biden’dan dikkat çeken kare!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma’da G20 Liderler Zirvesi kapsamında liderlerin resmi karşılanma tören alanında İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından karşılandı. Liderler karşılama töreni sonrası aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın konuşması dikkat çekti.

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, başkent Roma’da başladı. G20 Dönem Başkanı İtalya’nın, Roma’daki Nuvola Kongre Merkezi’nde düzenlediği zirvenin açılışı, ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin konuklarını karşılamasıyla yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÖREN ALANINDA

Roma’nın EUR bölgesindeki “La Nuvola” kongre merkezindeki tören alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alanda İtalya Başbakanı Mario Draghi karşıladı. El sıkışan iki lider daha sonra kameralara poz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde Erdoğan ve Bidendan dikkat çeken kare

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Karşılama töreninden sonra liderler aile fotoğrafı çektirdiler. Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın solunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sağında ise Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde Erdoğan ve Bidendan dikkat çeken kare

DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile tokalaştı.İki liderin konuştuğu anlar dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde Erdoğan ve Bidendan dikkat çeken kare

Kovid-19 salgını sonrası ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen zirvede, liderler sağlık çalışanlarıyla da fotoğraf çektirdi, özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarını alkışladı. Liderler, daha sonra “Küresel ekonomi ve küresel sağlık” temalı birinci çalışma oturumuna geçti.

LİDERLERLE İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler yapacak, İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek kültürel etkinliğe iştirak edecek ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın heyet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da  eşlik ediyor

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Zirvede, salgın döneminde ekonomik toparlanma, aşılama kampanyası ve salgın döneminde sağlığa ilişkin öne çıkan gelişmeler ele alınacak. Zirve dolayısıyla başkent Roma’da geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirvenin yapıldığı EUR semtinin önemli kısmı sivil trafiğe kapatıldı. Zirvede 5 bin 300 kadar emniyet mensubu görev yapıyor.

 

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