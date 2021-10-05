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Emin Çölaşan’dan Erdoğan’a: Yandaşlarının Bile Artık Sabrı Taşıyor

Emin Çölaşan’dan Erdoğan’a: Yandaşlarının Bile Artık Sabrı Taşıyor
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30 Ekim 2021 - 13:12

Emin Çölaşan’dan Erdoğan’a: Yandaşlarının Bile Artık Sabrı Taşıyor

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dikkat etmesi gerektiğini söyleyerek “en ön saftaki yandaşlarının bile artık sabrı taşıyor” dedi

Emin Çölaşan&#39;dan Erdoğan&#39;a: Yandaşlarının Bile Artık Sabrı Taşıyor - Medyafaresi.com Mobil

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin, AKP grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik gerçekleştirilen linç girişiminin görüntülerinin izlettirilmesine ilişkin, “Tek kelime ile yanlıştı” tepkisini hatırlatarak, “Recep Bey dikkat etsin, en ön saftaki yandaşlarının bile artık sabrı taşıyor” dedi.

Erdoğan’ın CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun linç edilmek istendiği Çubuk’taki görüntüleri parti grup toplantısında izlettirmesi tepkiyle karşılandı. Selvi de dün kaleme aldığı yazısında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti grubunda izlettiği videoda Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’ta linç girişimine maruz kaldığı olaylardan görüntüler kullanılmış. Çubuk’taki şehit cenazesindeki saldırı büyük bir provokasyondu. Türkiye büyük bir badire atlattı. CHP Genel Başkanı, şehit cenazesinde linç edilmek istendi. Ama o saldırının asıl hedefi demokrasimiz ve iç huzurumuzdu. O nedenle Kılıçdaroğlu’nun linç görüntülerinin kullanılması tek kelime ile yanlıştı” görüşünü aktardı.

“Yaptığı bu iş bir cumhurbaşkanına yakıştı mı? Acaba bu şahıs danışmanları tarafından mı dolduruşa getiriliyor? Bu yanlışları kendisine yaptıran o saray veya parti danışmanları mı? O vahşet tablosunu canlı yayında bütün Türkiye’ye bir kez daha izletince acaba ne kazandı?” diye soran Sözcü yazarı Çölaşan,  Selvi’nin ifadelerini hatırlatarak, “Recep Bey dikkat etsin, en ön saftaki yandaşlarının bile artık sabrı taşıyor” dedi.

 

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