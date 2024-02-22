Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz oranının yüzde 45 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Bugünkü kararla beraber 8 aylık faiz artırım serisi sona erdi.
Piyasalar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)’nın vereceği yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Merkez, piyasa beklentileriyle eş değer bir şekilde politika faiz oranını yüzde 45 seviyesinde sabit bıraktı.
PPK, 2023’te haziran toplantısında 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz puan, eylül, ekim ve kasım toplantılarında ise 500’er baz puanlık artırım kararları almıştı. Aralık ve ocak aylarında ise 250 baz puanlık artırım kararları gelmişti. PPK böylece 8 toplantı üst üste faiz artırım kararı alarak toplamda faizi 3650 baz puan artırmıştı.
Bugünkü kararla beraber 8 aylık faiz artırım serisi sona ermiş oldu.