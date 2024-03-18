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Dünya basını böyle gördü: İnanılmaz anlar!

Dünya basını böyle gördü: İnanılmaz anlar!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Mart 2024 - 16:15

Ligin 30. haftasında oynanan ve Fenerbahçe’nin 3-2 galip ayrıldığı Trabzonspor – Fenerbahçe maçının ardından inanılmaz anlar yaşandı. Bordo-mavili taraftarların sahaya girmesi sonucu ortalık bir anda savaş alanına dönerken, maçın ardından çıkan olaylar Avrupa basınında da geniş yer buldu.

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