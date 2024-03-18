Dünya basını böyle gördü: İnanılmaz anlar!

Ligin 30. haftasında oynanan ve Fenerbahçe’nin 3-2 galip ayrıldığı Trabzonspor – Fenerbahçe maçının ardından inanılmaz anlar yaşandı. Bordo-mavili taraftarların sahaya girmesi sonucu ortalık bir anda savaş alanına dönerken, maçın ardından çıkan olaylar Avrupa basınında da geniş yer buldu.
Trendyol Süper Lig’in 30’uncu haftasında kozlarını paylaşan Trabzonspor – Fenerbahçe maçının bitiş düdüğü sonrasında yaşananlar tüm dünyanın gündeminde. Galatasaray ile amansız bir şampiyonluk yarışı içerisinde olan Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki mücadelede gülen taraf 3-2’lik skorla Fenerbahçe oldu. Oyun, maç sırasında da birçok defa sahaya yabancı madde atılması sebebiyle durmuştu. Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası yaşananlar ise stadı adeta cehennem yerine çevirdi.
OLAYLI DERBİ AVRUPA BASININA BÖYLE YANSIDI
Sarı-lacivertli futbolcular aldıkları galibiyeti orta sahada kutlamak istedikleri sırada sahaya çok sayıda taraftar indi. Orta sahada başlayan arbede bir anda kaosa dönüştü. Güvenlik görevlilerinin kontrol altında tutmakta zorlandıkları olaylar, Fenerbahçeli futbolcu ve teknik heyetin zar zor tünele girip yeşil zeminden ayrılması sonrası sonlanabildi.
Yaşananlar Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte olaylı derbi sonrası yaşananların Avrupa basınına yansımaları:
BBC Sport
Trabzonsporlu taraftarlar, mağlubiyetin ardından Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.
The Sun
Chelsea’nin eski futbolcusu (Michy Batshuayi) taraftara dönerek tekme atarken kaotik maçta yüzlerce taraftara Fenerbahçe takımına saldırmak için sahaya girdi. Başka bir tanıdık isim (Bright Osayi-Samuel), yöneticiler bile taraftarlarla çatışırken, bir saha işgalcisini yere serdi.
Mirror
Eski QPR yıldızı (Bright Osayi-Samuel), sahaya şiddetli müdahalede bulunan Fenerbahçe oyuncuları siper almak için koşarken taraftara yumruk attı.
De Telegraaf
Türkiye’de işler yine ters gidiyor: Holiganların sahaya hücum etmesinden sonra Michy Batshuayi karate vuruşunu yapıyor.
Voetbal
Türk hükümeti Trabzonspor-Fenerbahçe arasındaki kitlesel kavgayla ilgili soruşturma başlattı.
Marca
Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçelilere saldırdı.Mundo Deportivo: Türkiye’de kıyasıya mücadele: Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçelilerle kavga ediyor!
AS
Trabzonspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından Fenerbahçeli oyuncular saha ortasında kutlama yaptı. Ev sahibi taraftarların istilası başladı ve her şey oyuncularla talihsiz bir meydan savaşıyla sona erdi.
Calcio Mercato
Türkiye, Trabzonspor – Fenerbahçe maçında cinnet sahneleri: Batshuayi ve Osayi rakip taraftarlara yumruk attı. Unutulmayacak bir sonla biten ve Türkiye Ligi stadyumlarındaki yaygın şiddet temasını güçlü bir şekilde geri getiren bir maç. Chelsea’nin eski forvet oyuncusu Michy Batshuayi’nin belirleyici golüyle Trabzonspor’un sahasında elde ettiği heyecan verici 3-2’lik galibiyet, ev sahibi takımın bazı taraftarlarının hakemin son düdüğü sonrası talihsiz tepkisine neden oldu.
Tuttosport
Türkiye’de Fenerbahçelilere saldırı saçmalığı: Ne oldu? Türkiye Ligi’nde inanılmaz şiddet sahneleri. Trabzonspor taraftarlarının saha ortasında futbolculara saldırısı.
La Gazetta
Batshuayi’den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası taraftara dönen tekme.
L’equipe
Trabzon’da Fenerbahçe galibiyetinin ardından kaos ortamı.
Foot Mercato
Bright Osayi-Samuel tehlikeli bir taraftarı etkisiz hale getirdi.
RMC Sport
Türkiye: Saha işgalinin ardından Trabzonspor’da inanılmaz şiddet içeren kaos sahneleri.
Kicker
Türkiye’de skandal: Trabzonspor taraftarları sahaya hücum edip, Fenerbahçe oyuncularına saldırdı. Geçmişte Türk futbolu benzer olaylarla olumsuz manşetlere çıkmıştı. Hakem Meler’e geçen Aralık ayında oynanan maçta Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca saldırmıştı. Koca’ya federasyondan ömür boyu men cezası verilirken, yaşananlar üzerine Süper Lig’e ara verilmişti.
Bild
Türkiye’de skandal. Taraftarlarla oyuncu kavgası, Dortmund’un eski oyuncusundan (Michy Batshuay) sert vuruşlar! A Bola: Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde Türkiye’de kaos.
24SATA
“Holiganlardan birinin kafasına yumruk attığı ile Livakovic yaralandı! Bir futbol maçında hayal etmesi bile zor olan çılgın ve skandal sahneler yaşandı.