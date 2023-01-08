Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

‘Maneviyatım ağır basıyor’ demişti! Tuğçe Tayfur önce müziği sonra da nişanlısını bıraktı!

‘Maneviyatım ağır basıyor’ demişti! Tuğçe Tayfur önce müziği sonra da nişanlısını bıraktı!
4 views
08 Ocak 2023 - 14:17

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine müziği bıraktığını duyurmuştu. “Maneviyatım ağır basıyor” diyen Tayfur sosyal medya fotoğraflarının da çoğunu sildi. Tuğçe Tayfur’dan sürpriz bir hamle daha geldi. Bir süredir birlikte olduğu nişanlısı Burak Kalfa ile yollarını ayırdı.

Necla Nazır ve Ferdi Tayfur’un şarkıcılık yapan 34 yaşındaki kızlar Tuğçe Tayfur, sahneleri bıraktı. Gece hayatında yıllarca yaşadıkları zorluklardan bahseden Tayfur, “Maneviyatım ağır basıyor, şampanya gönderilmesi bana ağır geliyor” demişti.

Sahneyi bırakan Tuğçe Tayfur sosyal medyadan dekolteli fotoğraflarını da kaldırdı.

 

Maneviyatım ağır basıyor demişti Tuğçe Tayfur önce müziği sonra da nişanlısını bıraktı

 

NİŞANLISIYLAAYRILDI

Geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilk adımı atan Tuğçe Tayfur, sevgilisi Burak Kalfa ile nişanlanmıştı. Bir dargın bir barışık aşıklar yollarını ayırdı.

Tuğçe Tayfur yaptığı paylaşımda ilişkilerinin bittiğini şu sözlerle duyurdu:

“Burak Bey artık free” (özgür)

Parmağındaki yüzüğün de olmadığını göstererek subliminal bir fotoğrafla özgürlüğünü duyurmuş… Ben hiç kartlar kapalı oynamadım. O yüzden onun bu ‘özgür’ paylaşımına katıldığımı söyleyeyim. Allah yolunu iyi insanlarla karşılaştırsın ve çok mutlu ol!”

 

Maneviyatım ağır basıyor demişti Tuğçe Tayfur önce müziği sonra da nişanlısını bıraktı

 

ANNEMLE İSTİŞARE ETTİK!

Nişanlısının baskısından dolayı sahneleri bıraktığı iddia edilen Tuğçe Tayfur şu açıklamayı yapmıştı:

“Hiç kimsenin isteklerine göre kararlar vermiyorum. Kendi vermiş olduğum bir karar. Annemle istişare ettik. Çok uzun süredir de düşünüyordum ama söz verdiğim sahnelerim vardı. Onların bitmesini bekliyordum. Yılbaşıyla da bitti sahneler. Ocak ayı ile gelen teklifleri geri çevirmeye başladım. Biliyorsunuz annem ben çok küçük yaşlardayken maneviyatı ile ön planda olmaya başladı. Ergenlik dönemimle birlikte onun değişimini fark ettim. Her zaman onun hayatı cazip geliyordu bana açıkçası. Sanırım artık maneviyatım çok ağır basıyor. Şarkı söylemeyi çok seviyorum o ayrı bir şey ama o içkili ortamları artık kaldıramıyorum. Herkesin kendi yaşam şekli, tarzı kötü bir şey yoktur illaki ama bu zamana kadar da sonuçta o işten ekmek kazandım bir şey söyleyemem… Atıyorum bir şampanya gönderilmesi beni rahatsız ediyor artık. Bizim camiamızda bir katakulli var, ben artık kaldıramıyorum. Bu saatten sonra ne yapacağım bana da sürpriz olacak. Ben camia ile ilgili her şeyi komple kapatmak istiyorum. Çalışmaya alışmış bir insan olarak çalışırım mutlaka ama daha uygun, kafama daha yatan işler yaparak sanırım…”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ayça İnci 10 yıl sonra dükkânını kapattı! ‘Severek yaptığım bir işti’Ayça İnci 10 yıl sonra dükkânını kapattı! ‘Severek yaptığım bir işti’
Tartışma sosyal medyayı sallamıştı…Tartışma sosyal medyayı sallamıştı…
Ünlü Soğuk Savaş casuslarından Ana Montes artık serbestÜnlü Soğuk Savaş casuslarından Ana Montes artık serbest
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hac kontenjanını açıkladıDiyanet İşleri Başkanı Erbaş Hac kontenjanını açıkladı
Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman?Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Polisiye dizi ve filmler gerçeğe ne kadar uyuyor? Uzmanlar işin aslını açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ayça İnci 10 yıl sonra dükkânını kapattı! ‘Severek yaptığım bir işti’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tartışma sosyal medyayı sallamıştı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Maneviyatım ağır basıyor’ demişti! Tuğçe Tayfur önce müziği sonra da nişanlısını bıraktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zimmetine para geçiren banka müdürü 19 yıl sonra yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü Soğuk Savaş casuslarından Ana Montes artık serbest
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rus basınından dikkat çeken SİHA analizi: Küresel ilgi odağı haline geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hac kontenjanını açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yunanistan’da ‘Türk ajanı’ depremi… Komşu bu sözlerle çalkalanıyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman?
SON DAKİKA HABERLERİ
Çocuk istismarı şüphelisi Sinan Sardoğan, gözaltına alındıOcak 7, 2023-4:08 pm
Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den korkutan tsunami uyarısıOcak 7, 2023-2:33 pm
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı…Ocak 7, 2023-2:14 pm
Yunanistan’da deprem! Ege Denizi beşik gibi…Ocak 7, 2023-1:15 pm
Futbol efsanesi Pele son yolculuğuna uğurlandıOcak 4, 2023-3:57 pm
Doğalgazdan sonra elektriğe de indirim geldiAralık 30, 2022-3:02 pm
Kılıçdaroğlu’ndan “asgari ücret” tepkisiAralık 22, 2022-4:41 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !