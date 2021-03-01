Çok İyiyiz Biz !

Türkiye, Somali Ulusal Ordusu’na 22 zırhlı personel taşıyıcı hibe etti.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da dün düzenlenen devir teslim törenine Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz ve Somali Genelkurmay Başkanı Odowaa Yusuf Rageh katıldı.

Somali ordusuna, mayına karşı korumalı 8 “Kirpi” aracın yanı sıra 14 askeri personel taşıyıcı teslim edildi. Mayına karşı korumalı araçlar, terör örgütü Eş-Şebab’a karşı mücadele eden özel kuvvetler ekibi “Gorgor” tarafından kullanılacak. Gorgor, Türkiye’de eğitim almış özel kuvvetler personelinden oluşuyor.

Yaklaşık 20 bin kuvvetle ulusal orduya destek olan Afrika Birliği Somali Misyonunun, Aralık 2021’de ülkeyi terk etmesi ve tüm güvenliği Somali ordusuna devretmesi planlanıyor. Öte yandan, ordu, bugün Eş-Şebab’a yönelik operasyonlarda son bir ayda 279 militanı etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

30 MİLYONLUK HİBE

Geçen günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Somali’ye aylık 30 milyon dolar hibe verilmesine karar verilmişti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Somali’ye yıllık 30 milyon dolar hibe gönderilmesine tepki gösterdi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sert sözlerle eleştiren CHP Sözcüsü Öztrak, “THK uçakları İçin 4 milyon dolar bulamayanlar; Somali’ye 30 milyon dolar gönderiyor. Allah aşkına siz kimin için çalışıyorsunuz?” ifadelerini kullanmıştı