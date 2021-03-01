Ailesini Milyarlık Teknede Ağırladı
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Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi’nin kaldıkları villa için günlük ödediği fiyat dudak uçuklattı.
İlişkiye başlaması kadar, ilişkisini bitirmesi de çok konuşulan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi’nin mal varlıklarının sahte olduğu iddiaları gündemdeyken ayrılık kararı almıştı.
Subaşı, kısa süre önce sevgilisiyle yeniden barışıp ve uçakta samimi poz vermişti.
Mısırlı aşkıyla yeniden ilişki yaşamaya başlayan Subaşı, soluğu Bodrum’da almıştı.
Yaklaşık iki haftadır Bodrum’da tatil yapan çifte Şeyma Subaşı’nın ailesi de katıldı.
Tatil yapan çift haftalığı 150 bin Euro’ya (yaklaşık 1.5 milyon lira) mega yat kiraladı.
Kiraladıkları yatta anne, baba ve kardeşini ağırlayan Subaşı mutluluk pozlarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı
Mega yattan sıkılan Subaşı, tatiline otelde devam etmek istedi.
Mısırlı sevgilisi de önceki gün Bodrum’da günlük fiyatı dudak uçuklatan lüks villa kiraladı.
Mısırlı zenginin villaya günlük 3 bin 800 Euro (yaklaşık 38 bin lira) ödediği ortaya çıktı.
Öte yandan kaldıkları villada pembe bikinisiyle ayna karşısında poz verdi.