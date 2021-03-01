HaberKonseyi

Ailesini Milyarlık Teknede Ağırladı

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Ailesini Milyarlık Teknede Ağırladı
3 views
16 Ağustos 2021 - 15:18
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

 

Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi’nin kaldıkları villa için günlük ödediği fiyat dudak uçuklattı.

 

 

İlişkiye başlaması kadar, ilişkisini bitirmesi de çok konuşulan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi’nin mal varlıklarının sahte olduğu iddiaları gündemdeyken ayrılık kararı almıştı.
 

 

 

Subaşı, kısa süre önce sevgilisiyle yeniden barışıp ve uçakta samimi poz vermişti.
 

 

 

Mısırlı aşkıyla yeniden ilişki yaşamaya başlayan Subaşı, soluğu Bodrum’da almıştı.
 

 

 

Yaklaşık iki haftadır Bodrum’da tatil yapan çifte Şeyma Subaşı’nın ailesi de katıldı.
 

 

 

Tatil yapan çift haftalığı 150 bin Euro’ya (yaklaşık 1.5 milyon lira) mega yat kiraladı.
 

 

 

Kiraladıkları yatta anne, baba ve kardeşini ağırlayan Subaşı mutluluk pozlarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı
 

 

 

Mega yattan sıkılan Subaşı, tatiline otelde devam etmek istedi.
 

 

 

Mısırlı sevgilisi de önceki gün Bodrum’da günlük fiyatı dudak uçuklatan lüks villa kiraladı.
 

 

 

Mısırlı zenginin villaya günlük 3 bin 800 Euro (yaklaşık 38 bin lira) ödediği ortaya çıktı.
 

 

 

Öte yandan kaldıkları villada pembe bikinisiyle ayna karşısında poz verdi.
 

 

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Söz Bitmiş !Söz Bitmiş !
Kabil’den Akın Akın Kaçıyorlar !Kabil’den Akın Akın Kaçıyorlar !
Forbes En Zengin Türkleri Açıkladı!Forbes En Zengin Türkleri Açıkladı!
Sel Felaketinin Boyutu Giderek Büyüyor !Sel Felaketinin Boyutu Giderek Büyüyor !
Kabine Değişikliği Kapıda!Kabine Değişikliği Kapıda!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tahammülüm Yok
GÜNLÜK HABER AKIŞI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çok Şiddet Gördüm !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yüz Yüze Eğitim Ne Olacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çok İyiyiz Biz !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
49 Yaşındayım Ama Fıstık Gibiyim
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ailesini Milyarlık Teknede Ağırladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Söz Bitmiş !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serenay Yerine Farah Zeynep Abdullah Oldu !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kabil’den Akın Akın Kaçıyorlar !
SON DAKİKA HABERLERİ
Tahammülüm YokAğustos 16, 2021-6:08 pm
Çok Şiddet Gördüm !Ağustos 16, 2021-3:44 pm
Yüz Yüze Eğitim Ne Olacak?Ağustos 16, 2021-3:38 pm
49 Yaşındayım Ama Fıstık GibiyimAğustos 16, 2021-3:30 pm
Ailesini Milyarlık Teknede AğırladıAğustos 16, 2021-3:18 pm
Otomobil Piyasasında Dengeler KarıştıAğustos 16, 2021-10:59 am
Korona Virüs’te Yeni Yaş SınırıAğustos 16, 2021-10:50 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Korkunç Yangın
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.