Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk siyasetinin önemli isimlerinden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Baykal bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
11 Şubat’ta evinde 84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal için parti genel merkezinde cenaze töreni düzenlendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanları Murat Karayalçın ve Altan Öymen, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Baykal ailesi, CHP’liler katıldı.
MECLİS’TE İKİNCİ TÖREN
Eski CHP lideri Baykal için Meclis’te de tören düzenlendi.
Törene Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş katılıyor.
Baykal, Devlet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.