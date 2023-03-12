‘İstanbul depremi’ analizi…

Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. Pek çok ülke bu zor dönemde Türkiye’nin yanında yer alırken dünya basını gözünü İstanbul’a çevirmiş durumda. ‘İstanbul büyük bir depreme hazır mı?’ sorusuna yanıt arayan BBC’den dikkat çeken bir analiz geldi…

Türkiye tarihinin en büyük depremi sonrası yaralarını sarmaya devam ediyor.

Deprem sonrası savaştaki Ukrayna’dan ilişkilerin gergin olduğu Yunanistan’a kadar tüm dünyadan Türkiye’ye destek ve yardım teklifleri yağdı.

Dünya Türkiye için adeta seferber oldu. Pek çok gazete ve televizyon depremin etkilediği kentlerdeki son durumu okurları ile paylaşırken dünya bu defa gözünü İstanbul’a çevirdi.

Mega kentin depreme hazır olup olmadığını masaya yatıran BBC ‘Türkiye depremi: İstanbullular evlerin çökeceğinden korkuyor’ başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

‘Türkiye’nin güneyinde yaklaşık 50 bin kişinin ölümüne yol açan iki güçlü deprem, Türkiye’nin en büyük şehrine yeni bir aciliyet getirdi’ diyen BBC evlerinin sağlamlığına güvenmeyen pek çok kişi olduğunu yazdı.

15 milyon kişiye ev sahipliği yapan İstanbul’un Kuzey Anadolu fay hattına son derece yakın olduğunun altını çizen BBC, uzmanların 2030’dan önce bölgede bir deprem meydana gelebileceğini söylediği bilgisini paylaştı.

ZAMANA KARŞI YARIŞ: 90 BİN İNSAN ÖLEBİLİR

Kentteki binaların büyük bölümünün 1999’dan önce inşa edildiğine dikkat çeken BBC haberinde şu ifadelere yer verdi;

‘Sadece üç ay önce, bir araştırma burada bir depremin 90 bin insanı öldürebileceğini söyledi. Şimdi, şehri hazırlamak için yarış başladı.’

Kuzey Anadolu fay hattının etki alanında yer alan İstanbul, tarih boyunca şehri fiziksel ve sosyal olarak dönüştüren pek çok deprem gördü. Roma İmparatorluğu, Bizans ve ardından Osmanlı dönemleri boyunca bu bölgede yaşanan depremlerin İstanbul’daki yıkıcı etkisi sık sık tarihi kayıtlarda yer buluyor…

‘Güneydeki depremlerden bu yana İstanbul belediyesine bina güvenlik kontrolü için 100 binden fazla yeni başvuru yapıldı’ diyen BBC listenin ve sıranın gün geçtikçe uzadığını yazdı.

Ev sahipleri kadar kiracıların da artık bu başvuruyu yapabileceği bilgisine yer verilen haberde ‘ancak bazıları mali sonuçlar nedeniyle hala başvurmuyor’ ifadesi yer aldı.

‘Kaç binanın testte başarısız olduğunu gösteren resmi bir rakam yok’ diyen BBC İstanbul belediyesinin attığı adımlar için ise şu değerlendirmede bulundu;

‘Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurtarma ekipleri için daha fazla eğitim ve deprem sonrasında 4,5 milyon kişiyi barındırabilecek geçici barınakların hazırlanması sözü verdi. Ancak birçoğu bunun hala yeterli olmadığından korkuyor.’

Haberde Yapı ve Deprem mühendisi Dr. Kurtuluş Atasever’in görüşlerine de yer verildi.

Kaliteli beton ve mimarinin hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Atasever, ‘Burada çıkmalar var. Bu tip binalarda zayıf veya yumuşak katlarımız var. Kısa kolonlar da var, aslında hepsi tipik bina problemleri’ dedi.

BBC ise ‘Dr Kurtuluş Atasever gibi mühendisler, İstanbul’daki binaların birçoğunun yapılarını zayıflatan mimari özelliklere sahip olduğu konusunda uyarıyor’ değerlendirmesinde bulundu.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.