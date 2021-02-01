Kavala Bildirisini Biden İstedi !

ABD merkezli New York Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eskişehir’de 10 büyükelçinin Osman Kavala açıklamasıyla ilgili, “Gerekli talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim. 10 büyükelçinin bir an önce ‘istenmeyen adam’ ilan edilmelerini halledeceksiniz dedim” ifadelerine yer verdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçileri, cezaevinde bulunan Osman Kavala’ya ilişkin yargıya müdahale edici açıklamaları nedeniyle Bakanlığa çağrılmıştı.

Adı geçen büyükelçilikler, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala’nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde 10 büyükelçinin Osman Kavala açıklamasıyla ilgili, “Gerekli talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim. 10 büyükelçinin bir an önce ‘istenmeyen adam’ ilan edilmelerini halledeceksiniz dedim” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Öbür tarafta, yatıyorlar, kalkıyor, Kavala, Kavala. ‘Kavala’ dediğin Soros’un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığına geliyor. Bu ne terbiyesizliktir? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Burası Türkiye, anlı şanlı Türkiye. Burada kalkıp Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçileri, cezaevinde bulunan Osman Kavala’ya ilişkin yargıya müdahale edici açıklamaları nedeniyle Bakanlığa çağrılmıştı. Adı geçen büyükelçilikler, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala’nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde 10 büyükelçinin Osman Kavala açıklamasıyla ilgili, “Gerekli talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim. 10 büyükelçinin bir an önce ‘istenmeyen adam’ ilan edilmelerini halledeceksiniz dedim” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Öbür tarafta, yatıyorlar, kalkıyor, Kavala, Kavala. ‘Kavala’ dediğin Soros’un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığına geliyor. Bu ne terbiyesizliktir? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Burası Türkiye, anlı şanlı Türkiye. Burada kalkıp Dışişleri Bakanlığı’na gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. ‘Bu 10 tane büyükelçi bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz’ dedim. Zira bunlar, Türkiye’yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler, bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler.”

New York Times’ın İstanbul Büro Şefi Carlotta Gall, 10 büyükelçinin yaptığı açıklamanın arkasındaki itici gücün Amerikan hükümeti olduğunu ifade etti. Gall haberinde Amerikan hükümetini işaraet ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’deki terör örgütlerine yönelik yardımlara devam eden NATO müttefikleriyle sık sık ayrı düştüğünü dile getirdi. İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Guardıan da Erdoğan’ı açıklamalarını uzun süre internet sitesinin manşet bölümünde tuttu.

New York Times gazetesi, 18 Ekim’deki 10 elçi açıklamasının ardında Biden yönetiminin olduğunu yazdı. Haberde, istenmeyen kişi ilan edildiğinde, bireyin ev sahibi ülkeyi terk etmesi gerektiği anlamına geldiği ifade edildi. Haberde ayrıca büyükelçilere ayrılmaları için net bir süre verilmediği ve gerçekten sınır dışı edilip edilmeyeceklerinin belirsizliğini korudğu yazıldı.

İNGİLTERE MEKTUBU İMZALAMADI

Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşarak S-400 hava savunma sistemi satın aldığı ve ABD ile bu nedenle çatıştığını yazan haberde ayrıca, gelecek ay, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bulunduğu 160’tan fazla dünya liderinin yer alacağı iklim değişikliği konferansı COP26’ya ev sahipliği yapacak olan İngiltere’nin mektubu imzalamadığı vurgulandı.

New York Times’ın Carlotta Gall tarafından kaleme alınan haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, diplomatlar için yaptığı “Türkiye’yi bilmeli ve anlamalılar. Bunu yapmadıkları gün gidecekler.” açıklamasına da yer verildi.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Prof. Zeynep Oktav, “Sistematik, planlanmış bir yıpratma savaşına girilmiş. Ben biraz bunu 17-25 Aralık ve Gezi olaylarının bir tekrarı niteliğinde olabilir mi diye okuyorum. Çünkü bu ülkelerin hepsi Türkiye’nin bu hakkını kullanabileceğini biliyor. Fakat sonuçları itibariyle bir yıpratma ve iplerin koparılması amacı var. Benim tek aklıma gelen şey hükümetin düşmesini istedikleri… Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında sistemli bir harekete giriştiklerini düşünüyorum. Bağımsız hareket bir Türkiye karşısında birlikte hareket eden 10 ülke görüyorum. Bu meselenin Kavala, demokrasi olduğunu asla düşünmüyorum. Kavala’yı bir araç olarak kullanıyorlar.” dedi.