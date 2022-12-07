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Çiçek Taksi’nin güzel polisi Gül Gölge’nin son haline bir bakın!

Çiçek Taksi’nin güzel polisi Gül Gölge’nin son haline bir bakın!
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07 Aralık 2022 - 15:54
2001-2003 yılları arasında TRT 1’de yayınlanan Çiçek Taksi dizisinde polis memuru Nuray rolüne hayat veren Gül Gölge’nin son hali hayran bırakıyor. 41 yaşındaki oyuncu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Çiçek Taksi dizisinde kadın polis memuru Nuray’ı canlandıran Gül Gölge, ekran macerasına kısa bir ara verip kendini güzellik sektörüne adamış durumda.

EKRANLARI ÖZLEMİŞ
Güzellik uzmanlığı eğitim merkezi açan 41 yaşındaki oyuncu sosyal medyada da oldukça aktif.

Çiçek Taksi'nin güzel polisi Gül Gölge'nin son haline bir bakın! Yıllar ona dokunmamış - Sayfa 3

Paylaşımlarıyla kendine hayran bırakan Gölge, ekranları da özlemiş.

Çiçek Taksi'nin güzel polisi Gül Gölge'nin son haline bir bakın! Yıllar ona dokunmamış - Sayfa 4

UFAK DOKUNUŞLAR GÜZELLİĞİNE GÖLGE DÜŞÜRMEMİŞ
Yüzüne ufak dokunuşlar yaptıran oyuncu, cildine ve sağlığına oldukça dikkat ediyor.

Çiçek Taksi'nin güzel polisi Gül Gölge'nin son haline bir bakın! Yıllar ona dokunmamış - Sayfa 5

İşte Çiçek Taksi’nin güzel polisi Nuray’ın son hali;

Çiçek Taksi'nin güzel polisi Gül Gölge'nin son haline bir bakın! Yıllar ona dokunmamış - Sayfa 6
Çiçek Taksi'nin güzel polisi Gül Gölge'nin son haline bir bakın! Yıllar ona dokunmamış - Sayfa 7
Çiçek Taksi'nin güzel polisi Gül Gölge'nin son haline bir bakın! Yıllar ona dokunmamış - Sayfa 8
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