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Melis Sezen, DERİMOD’un yüzü oldu

Melis Sezen, DERİMOD’un yüzü oldu
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09 Kasım 2022 - 13:07

Son dönemlerin sevilen oyuncularından birisi olan Melis Sezen,  ayakkabı, çanta ve deri ceket konusunda yenilikçi yaklaşımı, koleksiyon gücü ve ulaşılabilir lüks kategorisindeki başarısıyla sektör lideri olan Derimod ile anlaşma yaptı. Derimod’un 2022-2023 sezonunun marka yüzü olan Melis sezen, güzelliği, enerjisi ve neşeli haliyle gündeme oturdu!

 

melis sezen
melis sezen

 

Başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile kendinden sık sık söz ettiren Melis Sezen, Derimod’un yeni yüzü oldu.  Yönetmen koltuğunda, Senio Zapruder oturuyor. Kampanya toplam üç reklam filminden oluşuyor. İlk filmde Melis Sezen,  spot ışıkları altında giydiği Derimodlar ile dikkat çekiyor.  Ve o çarpıcı soruyu soruyor: “Senin Derimod’un hangisi?”

 

melis sezen derimod

 

melis sezen
melis sezen

Dikkat çekici güzelliğe ve müthiş bir enerjiye sahip olan ünlü oyuncu hakkında neler düşünüyorsunuz?

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