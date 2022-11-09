Melis Sezen, DERİMOD’un yüzü oldu

Son dönemlerin sevilen oyuncularından birisi olan Melis Sezen, ayakkabı, çanta ve deri ceket konusunda yenilikçi yaklaşımı, koleksiyon gücü ve ulaşılabilir lüks kategorisindeki başarısıyla sektör lideri olan Derimod ile anlaşma yaptı. Derimod’un 2022-2023 sezonunun marka yüzü olan Melis sezen, güzelliği, enerjisi ve neşeli haliyle gündeme oturdu!

Başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile kendinden sık sık söz ettiren Melis Sezen, Derimod’un yeni yüzü oldu. Yönetmen koltuğunda, Senio Zapruder oturuyor. Kampanya toplam üç reklam filminden oluşuyor. İlk filmde Melis Sezen, spot ışıkları altında giydiği Derimodlar ile dikkat çekiyor. Ve o çarpıcı soruyu soruyor: “Senin Derimod’un hangisi?”

Dikkat çekici güzelliğe ve müthiş bir enerjiye sahip olan ünlü oyuncu hakkında neler düşünüyorsunuz?