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Hülya Avşar 1 milyon TL’ye “Evet” dedi!

Hülya Avşar 1 milyon TL’ye “Evet” dedi!
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29 Temmuz 2022 - 15:29
İmza attığı reklam anlaşmalarıyla hatırı sayılır bir servetin sahibi olan Hülya Avşar, yine cebini doldurdu. Bir mücevher markasının yüzü olan Avşar Kızı, tam 1 milyon TL’ye el sıkıştı.

Takvim Gazetesi’nin haberine göre magazin dünyasının eskimeyen ismi Hülya Avşar, şöhreti ve güzelliğini paraya çevirmeyi en iyi bilen isimlerden.

Sahnelerden, çıkardığı albümlerinden ve bugüne kadar rol aldığı filmlerden hatırı sayılır bir serveti olan Avşar Kızı, son yıllarda reklam anlaşmalarına da hız verdi.

Son anlaşmasından 12 milyon TL aldığına dair çıkan haberlerle gündem olan 58 yaşındaki güzel sanatçı, yeni bir markayla el sıkıştı.

Bir mücevher markasının reklam yüzü olan Hülya Avşar, şimdi de tam 1 milyon TL’yi cebine koydu.

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