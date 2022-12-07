Şahan Gökbakar’dan sürpriz Recep İvedik açıklaması

Recep İvedik 7 filmi önümüzdeki günlerde Disney Plus platformunda yayınlanmaya başlayacak. Serinin yaratıcısı ve başrol oyuncusu Şahan Gökbakar da, tv100’de yayınlanan ‘Az Önce Konuştum’ programına konuk oldu. Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtlayan ünlü komedyen Recep İvedik macerasıyla ilgili eleştirilere de yanıt verdi.

“Recep İvedik neden eleştiriliyor?” sorusuna da yanıt veren Gökbakar şunları söyledi: “Düşün bir filmin beşincisine 8 milyon kişi gidiyor düşün. Demek ki var bir hikmeti. Birileri izliyor. Tekil insanlar sinemaya gidiyor. Bilet sayısı bu. Bugün 8 milyon insanı evinden çıkart sinemaya zor yani. Düşün bir filmin beşincisine 8 milyon kişi gidiyor düşün. Demek ki var bir hikmeti. Gaz çıkartıyor, geğiriyor milyonları götürüyor. E hadi götür o zaman. Hadi bakalım çekin kaç kişi izliyor? Olmaz yani çünkü hikâye bu değil, olay o karakteri yaratabilmek, seni sürüklediği hikayeyi üretmek”

“RECEP İVEDİK’İ DEVREDEBİLİRİM”

Recep İvedik karakterini ileride başka bir oyuncuya bırakabileceğini de ilk defa açıklayan Gökbakar, “Recep İvedik’i başka birine devredebilirim. Aklımda bir isim var çok başarılı oynayabilir. Seriyi ne zaman tamamlarız ona net bir rakam veremem ama 15 diyeyim” dedi.

“RECEP İVEDİK 900 TL FATURA GELİNCE…”

9 Aralık’ta vizyona girecek olan Recep İvedik 7 filminin konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Şahan Gökbakar, “Amaç bir film üzerinden muhalefet yapmak değil. Ben Twitter’da düşüncelerimi yazarak da kimine göre muhalifim kimine göre de yandaşım. Herkes bir şey söylüyor ama benim Twitter’daki duruşum net. Doğruya doğru derim. Kendi gördüğüm kadarıyla. Recep İvedik, bu ülkede yaşıyor ya ekonomik gidişattan mustarip oluyor ister istemez. Ufak bir evi var. 900 lira fatura gelince cinnet geçiriyor. Nurullah yetişiyor ve o sırada ‘Babaannemin sandığını aç, gaz lambası yakacağım’ diyor. O sırada bir tapu buluyor ve burası köy ‘Ee biz de gidelim mi?’ diyerek köye gidiyorlar. Köyde ormanları yok edeceğini düşündükleri projenin toplantısı var. Toplantıya giriyorlar ve serüven başlıyor” ifadelerini kullandı.

Gökbakar ayrıca, “Recep İvedik 7 güzel bir film oldu. Rahmetli Kemal Sunal’ın yaptığı tarzda da halkın sorunlarına değinen bir hikayesi oldu” dedi.

EN BEĞENDİĞİ KOMEDYENLER

En başarılı bulduğu komedyenleri açıklaya Gökbakar, yeni nesilden Baturay Özdemir, Gibi dizisini ve Feyyaz Yiğit’i başarılı bulduğunu söyledi. Gökbakar ayrıca, Konuşanlar programıyla büyük hayran kitlelerine ulaşan Hasan Can Kaya’yı da beğeniyle izlediğini ifade etti.