CHP’den Soylu’yu Kızdıracak Broşür

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan, daha önceki yazılarında CHP’nin Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili broşürlerinden bahsetmişti. Pehlivan, bugünkü yazısında, “ ’SaBıKa Holding’ adı verilen o çalışma tamamlandı ve tüm CHP örgütlerine dağıtıldı.” diyerek broşürleri paylaştı.

Pehlivan, CHP’nin SBK hakkında iddialarını “Türkiye ve Amerika’da paravan şirketler kurdu, karapara trafiğini yönetti, ABD’den gelen para ile nitelikli dolandırıcılık yaptı, karaparayı siyasi nüfuz için kullandı, yargıyı bağladı, rüşvet çarkını sakladı.” şeklinde açıkladı.

SBK ile ilişkili hangi isimlerin broşüre not edildiğini açıklayan Pehlivan; Karapara bağlantısı ile ilgili Kingston Kardeşler, Levon Termendzhyan’ın, Siyaset bağlantısı ile ilgili Recep Tayyip Erdoğan, Egemen Bağış, Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Binali Yıldırım, Ahmet Arslan’ın, Bürokrasi bağlantısı ile ilgili Prof. Dr. İsmail Demir, Korkmaz Karaca, Ekrem Güler, Resul Holoğlu, Arda Ermut’un, Yargı bağlantısı ile ilgili Esat Toklu, İrfan Fidan, Tekman Savaş Nemli, Hasan Yılmaz’ın yer aldığını belirtti.

Pehlivan broşürün CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze İlgezdi’nin koordinasyonunda hazırlandığını açıkladı.