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Sanayi Üretimi Aylık Yüzde 1,8 Azaldı

Sanayi Üretimi Aylık Yüzde 1,8 Azaldı
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13 Mayıs 2022 - 10:41

Türkiye İstatistik Kurumu mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı. Endeksi yıllık bazda ise yüzde 9,6 artış gösterirken aylık bazda yüzde 1,8 daraldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre sanayi üretim endeksi aylık bazda yüzde 1,8 azalırken, yıllık bazda yüzde 9,6 artış kaydetti.

Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 arttı.

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