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Metropoll’den Çarpıcı Seçim Anketi!

Metropoll’den Çarpıcı Seçim Anketi!
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12 Ekim 2021 - 12:35

Seçimlere yönelik yapılan anket göre, seçmenlerin yüzde 48.7’si kendini Millet İttifakı’na, yüzde 40.8’i Cumhur İttifakı’na yakın hissediyor.

Metropoll Araştırma, eylül ayı “Türkiye’nin Nabzı” araştırmasında katılımcılara “Hangi ittifaka daha yakınsınız” sorusunu yöneltti.

YÜZDE 44 “MİLLET İTTİFAKI” DEDİ
Seçmenlerin yüzde 44’ü hali hazırda CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı’na yüzde 38’lik kesim ise AK Parti ve MHP’nin bir arada olduğu Cumhur İttifakı’na daha yakın olduğunu belirtti.

MİLLET İTTİFAKI YÜZDE 5, CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 3
İkisine de yakın olmayıp ‘Millet İttifakı’nı tercih ederim’ diyenlerin oranı yüzde 5, ‘Cumhur İttifakı’nı seçerim’ diyenlerin oranı ise yüzde 3 oldu.

Böylece, Millet İttifakı’na daha yakınım ve iki ittifaka da yakın değilim Millet’i tercih ederim diyenlerin toplam oranı yüzde 48.7 olurken, Cumhur İttifakı için ise bu oran toplamda yüzde 40.8 olarak gerçekleşti. Katılımcıların yüzde 10.6’sı fikrim yok/cevap yok dedi. Bu sonuç Millet İttifakı için yılbaşından bu yana en yüksek oran oldu.

 

Anketteki sorunun parti tercihlerine göre dağılımında ise HDP’ye oy vereceğini kaydeden seçmenin yüzde 82.5’i Millet İttifakı’na yakın olduğunu kaydetti. Kararsız seçmenlerin de yüzde 38.1’i Cumhur İttifakı’na, yüzde 35.3’ü Millet İttifakı’na yakın olduğunu belirtti.

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