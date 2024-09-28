Tuncelili Patronlar hemşeri sanatçıları buluşturdu…

Tunceli’den başlayıp İstanbul’da mekân sahibi olana kadar, gıda sektöründe birçok işletmede garsonluk komilik yaparak varlık sahibi olan Mutlu Maçoğlu memleketinin sanatçılarını unutmadı…

94,4 Radyo Ekin’de program yapan Dj İmparator ile bir sabah kahvaltısı düzenlendi… Tuncelili halk sanatçılarının buluştuğu bu kahvaltıda hasret giderildi…

Ataköy 5. Kısımda yer alan Ataköy Şark sofrasında Tuncel’inin plakası olan 62 sayısının karşılığında 62 yöresel sanatçı buluştu…

Bu buluşması o kadar çok beğenildi ki Ataköy Şark Sofrasının sahibi, Mutlu Maçoğlu ve ortağı Veysel Keser “sözümüz olsun her yıl bu buluşması geleneksel olarak yapacağız.

Tunceli bizim en büyük değerimiz…” dedi…