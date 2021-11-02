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Hakan Aygün: Erdoğan Kılcal Damar Operasyonu Geçirdi

Hakan Aygün: Erdoğan Kılcal Damar Operasyonu Geçirdi
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04 Kasım 2021 - 16:16

Hakan Aygün: Erdoğan Kılcal Damar Operasyonu Geçirdi

Medyafaresi.com- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlığı konusunda günlerdir sürdürülen haber ve yorumlara Gazeteci Hakan Aygün Flash TV’de katıldığı canlı yayında operasyon geçirdiği iddiasıyla katıldı.

Hakan Aygün: Erdoğan Kılcal Damar Operasyonu Geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumu ve yürüyüşü günlerdir medya ve sosyal medyada konu ediliyordu. Hatta durumunun ciddiyetine ilişkin yorumlar da AKP Yetkilileri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Gazeteci Hakan Aygün bu iddialara bir yenisini ekledi.

Aygün Flash TV’de katıldığı programda Erdoğan’ın ayaklarından kılcal damar operasyonu geçirdiğini iddia etti.

Hakan Aygün bu operasyonun ayakta yapıldığını ve Erdoğan’ın sağlığının iyi olduğunu belirtti.

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