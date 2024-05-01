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CHP lideri Özel, Taksim için AYM kararına işaret etti! ‘Birileri kendi egemenliğinde görüyor…’

CHP lideri Özel, Taksim için AYM kararına işaret etti! ‘Birileri kendi egemenliğinde görüyor…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Mayıs 2024 - 12:41

CHP lideri Özel, Taksim yasağı için AYM kararı gösterdi ve “Birileri Taksim’i kendi egemenliğinde görüyor” dedi.

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