CHP lideri Özel, Taksim için AYM kararına işaret etti! ‘Birileri kendi egemenliğinde görüyor…’

CHP lideri Özel, Taksim yasağı için AYM kararı gösterdi ve “Birileri Taksim’i kendi egemenliğinde görüyor” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs’ta Taksim’in yasaklanmasına ilişkin olarak, “Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. Özel, Anayasa Mahkemesi’nin Taksim’e ilişkin kararına işaret ederek, “Anayasa diyorsa ki AYM kararı herkes için bağlayıcıdır, meydan o halde emekçilerindir” ifadelerini kullandı.
1 Mayıs kutlamaları için Saraçhane’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yürüyüşün önündeki engelin kaldırılması için polis amiriyle görüşme yapmasına karşın, taleplerinin emniyet tarafından kabul edilmediğini kaydetti.
“BİRİLERİ TAKSİM’İ KENDİ EGEMENLİĞİNDE GÖRÜYOR”
Görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, “Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Birileri Taksim’i kendi egemenliğinde görüyor” dedi.
Özgür Özel şunları söyledi:
“Kaba kuvvetle sağlanan iktidar gitgide sona yaklaşan iktidardır. Özgürlükleri gözettiğimizde demokratik bir ülke oluruz. Taksim’e doğru hareket ediyor olması bu halkın önemli bir kazanımdır. Umarım polisin müdahale etmediği yaralanmaların olmadığı bir gün olur. Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İçişleri Bakanımız güvenlik önlemlerini gerekçe sundu ne yazık ki. Siz polisle Taksim’i koruyorsanız sizin egemenliğiniz polis egemenliğine bağlıdır. Bu vakitten sonra da içişleri Bakanı ile bir şey konuşmaya gerek yok.”
İMAMOĞLU: BU HAK ARAMA MÜCADELESİ SONUCA ULAŞACAK
İmamoğlu ise şu ifadeleri kullandı: “Son 5 yıldır Saraçhane, hak arama noktasına dönüştü. Saraçhane’deki hak arama mücadelelerinin sonu başarıyla sonuçlandı. Bu hak arama mücadelesi sonuca ulaşacak. Bu süreci umarım iyi izlerler. Böyle bir bayramı yok sayan anlayıştan umarım vazgeçerler.”