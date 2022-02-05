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Fenerbahçe Lykogiannis transferini bitiriyor! 2.5 yıllık anlaşma…

Fenerbahçe Lykogiannis transferini bitiriyor! 2.5 yıllık anlaşma…
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05 Şubat 2022 - 9:50

Son Dakika: Fenerbahçe Lykogiannis transferini bitiriyor! 2.5 yıllık anlaşma…

Son Dakika: Fenerbahçe Lykogiannis transferini bitiriyor 2.5 yıllık anlaşma...

Sol bek transferine yoğunlaşan Fenerbahçe, Yunan futbolcu Charalampos Lykogiannis’nin transferini bitirmek üzere… Sarı-lacivertliler, 2.5 yıllık anlaşma sağladığı oyuncu için kulübü Cagliari’yi ikna etmeye çalışıyor.

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe, sol bek eksiğini kapatmak için gözünü Serie A’ya çevirdi. Cagliari forması giyen Yunan sol bek Charalampos Lykogiannis için Kanarya bir hayli mesafe kat etti.

Sabah’ın haberine göre; İtalyan basını da Cagliari’nin sezon sonunda kontratı bitecek olan oyuncuyu göndermeye sıcak baktığını duyururken anlaşmanın yakın olduğunun altı çizildi.

Lykogiannis’in F.Bahçe ile 2.5 yıllık anlaştığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi.

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Kariyerine Olympiakos’ta başlayan 1.90’lık sol bek, 22 Ocak 2018’de 2 milyon Euro bedelle Sturm Graz’dan Cagliari’ye transfer oldu. Bu sezon Cagliari’de 22 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, gol ve asist katkısı sağlayamadı.

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