FETÖ firarisi Hakan Şükür Fatih Terim sırrını açıkladı.

Futbolu bıraktıktan sonra bir dönem AKP’den milletvekili seçilen FETÖ firarisi Hakan Şükür, Fatih Terim hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

YouTube’dan yayın yapan FETÖ’nün yayın organlarından BOLD TV’de Mehmet Doğan’a konuşan FETÖ’cü Hakan Şükür, Mehmet Ağar’ı cezaevinde ziyareti ve Fatih Terim ile ilişkisi üzerine soruları yanıtladı.

Şükür, “Fatih Terim’e bir şey olmaz duygusu hakim olduktan sonra, yani böyle bir güç varsa, artık bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu söylediğimden herhangi bir sıkıntı yaşamaz” dedi.

“EŞİNİN TELEFONU ÜZERİNDEN KONUŞTUK”

Şükür, Terim’in kendisine ABD’de oturum alması için yardım ettiğini ve zaman zaman telefonda konuştuklarını dile getirdi.

Şükür, “Amerika’da oturum almam için bana yardım etti. Oturum almam için belge imzaladı. Zaman zaman eşinin telefonu üzerinden konuştuk” ifadelerini kullandı.

Şükür, “Ben zarar görürler diye söylemiyordum. Ama böyle bir ihtimal kalmadığı için… Bu yaşanan olaylar üzerine söyleme gereği duydum.” dedi.