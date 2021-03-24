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İşte Bill Gates’in “Dünya’yı kurtarma” planı: Püskürtme projesine destek verdi.

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İşte Bill Gates’in “Dünya’yı kurtarma” planı: Püskürtme projesine destek verdi.
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24 Mart 2021 - 12:00
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İşte Bill Gates’in “Dünya’yı kurtarma” planı: Püskürtme projesine destek verdi.

 

İşte Bill Gates'in "Dünya'yı kurtarma" planı: Püskürtme projesine destek verdi.

 

Milyarder girişimci Bill Gates, Küresel Isınma’yı yavaşlatmak için milyonlarca ton toz kireçtaşını stratosfere püskürtmek istiyor. Ancak bazı çevreler bu projenin feci sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.
Koronavirüs pandemisi gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Ancak gezegenimizi bekleyen daha büyük bir tehlike var; Küresel Isınma!

Küresel Isınma’ya karşı daha önce katıldığı pek çok platformda uyarılarda bulunan Bill Gates ilk adımı attı.

Milyarder iş insanı Dünya’yı soğutmak için stratosfere milyonlarca ton toz kireçtaşı püskürtme projesine destek verdi.

Harvard Üniversitesi’nde görev alan bilim insanları tarafından geliştirilen projenin ilk denemesi bu yıl yapılacak.

 

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