FRANSA HEYETİNDEN BAŞKAN GÜRKAN’A ZİYARET

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Fransa Büyükelçiliği
Ekonomi Müsteşarı Abdenor Brahmı ve beraberindeki heyeti makamında
ağırlayarak, bir süre sohbet etti.
Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Abdenor Brahmı ve beraberindeki
heyetinin ziyaretinde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin
Gürkan, “Fransız heyetini Malatya’da ağırlamaktan büyük onur duyduğumu
belirtmek istiyorum. 6 Şubat tarihinde vuku bulan Kahramanmaraş merkezli iki
deprem, 11 ilde olduğu gibi şehrimizde de büyük zayiatlar vermiştir. Şehrimizin
yüzde 50’ye yakın kısmı ağır hasarlı ve yıkılan binalardan oluşuyor. Yani asrın
felaketi, kıyametin provası gibi bir deprem yaşadık. Dünya insanlığını etkileyen
büyük bir felaketti. Özellikle deprem sürecinde bütün insanlığın birlik,
beraberlik içerisinde depremzedelerin yaralarını sarma noktasında büyük bir
gayret gösterdiler. Dünyanın değişik ülkelerinde gerek arama-kurtarma
çalışmalarına katılma, gerek barınma-gıda gibi ihtiyaçların giderilmesi
noktasında insanlık seferber oldu. Bu anlamda yardımda bulunan bütün
ülkelerimize, ülke vatandaşlarımıza, sonsuz şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
Sizler de imkânlarınız ölçüsünde yaralarımızı ne şekilde saracağınız konusunda
bir çalıştay gerçekleştireceksiniz. Ben inanıyorum ki sizler de bizlerin belirlemiş
olduğu ihtiyaçlar hiyerarşisi içinde istek ve taleplerimizi yerine getirme
noktasında gayret göstereceksiniz.
‘MALATYA DÜNYA İNSANLIĞININ ORTAK ŞEHRİDİR’
Şehrimizi tarif ederken, ‘İnsanlık medeniyetinin başladığı şehir’ diye tarif
ediyoruz. Biz bu tarifi yaparken aynı zamanda Birleşmiş Milletler UNESCO
tarafından bu tarif 26 Temmuz 2021 yılında tescil edildi. Niye insanlık
medeniyetinin başladığı yer diye soracak olursanız, burası ilk devlet hayatının,
ilk yerleşik bürokrasinin, ilk muhasebe kayıtlarının, ilk gümrükleme işlemlerinin
ve taş devrinden demir devrine evrilme ve demirin araç-gereç-silah olarak
kullanılma sürecinin başladığı ilk merkezdir. Dolayısıyla şehrimiz sadece
kendisine ait bir şehir değil dünya insanlığının ortak şehridir. Şehrimizi hep
birlikte ayağa kaldırmak bizim sorumluluğumuz içerisindedir” dedi.
Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Abdenor Brahmı de ziyaret sırasında
yaptığı konuşmada “Sayın Belediye Başkanım kendim ve heyetim adına bizleri
ağırladığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bunun dışında bir baş sağlığı
dileğinde bulunmak istiyorum. Depremde birçok aile maalesef ki vefat etti.
Bizim hedefimiz hep birlikte ihya olabileceği şekilde sizin gelişiminize eşlik
etmek. Bizlere UNESCO’dan bahsettiniz. Buradan da görmekteyiz ki
Malatya’nın, zor günlerinden önce çok daha refah içerisinde olduğu günleri
varmış. Umuyorum ki hep birlikte yine bu refah günlere geri döneriz” diye
konuştu.
Konuşmaların ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili
Latif Okyay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Büyükşehir Belediyesi daire
başkanları ile Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Abdenor Brahmı ve
beraberindeki heyetle birlikte bir toplantı gerçekleştirildi.