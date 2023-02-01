FRANSA HEYETİNDEN BAŞKAN GÜRKAN’A ZİYARET

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Fransa Büyükelçiliği

Ekonomi Müsteşarı Abdenor Brahmı ve beraberindeki heyeti makamında

ağırlayarak, bir süre sohbet etti.

Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Abdenor Brahmı ve beraberindeki

heyetinin ziyaretinde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin

Gürkan, “Fransız heyetini Malatya’da ağırlamaktan büyük onur duyduğumu

belirtmek istiyorum. 6 Şubat tarihinde vuku bulan Kahramanmaraş merkezli iki

deprem, 11 ilde olduğu gibi şehrimizde de büyük zayiatlar vermiştir. Şehrimizin

yüzde 50’ye yakın kısmı ağır hasarlı ve yıkılan binalardan oluşuyor. Yani asrın

felaketi, kıyametin provası gibi bir deprem yaşadık. Dünya insanlığını etkileyen

büyük bir felaketti. Özellikle deprem sürecinde bütün insanlığın birlik,

beraberlik içerisinde depremzedelerin yaralarını sarma noktasında büyük bir

gayret gösterdiler. Dünyanın değişik ülkelerinde gerek arama-kurtarma

çalışmalarına katılma, gerek barınma-gıda gibi ihtiyaçların giderilmesi

noktasında insanlık seferber oldu. Bu anlamda yardımda bulunan bütün

ülkelerimize, ülke vatandaşlarımıza, sonsuz şükranlarımı ifade etmek istiyorum.

Sizler de imkânlarınız ölçüsünde yaralarımızı ne şekilde saracağınız konusunda

bir çalıştay gerçekleştireceksiniz. Ben inanıyorum ki sizler de bizlerin belirlemiş

olduğu ihtiyaçlar hiyerarşisi içinde istek ve taleplerimizi yerine getirme

noktasında gayret göstereceksiniz.

‘MALATYA DÜNYA İNSANLIĞININ ORTAK ŞEHRİDİR’

Şehrimizi tarif ederken, ‘İnsanlık medeniyetinin başladığı şehir’ diye tarif

ediyoruz. Biz bu tarifi yaparken aynı zamanda Birleşmiş Milletler UNESCO

tarafından bu tarif 26 Temmuz 2021 yılında tescil edildi. Niye insanlık

medeniyetinin başladığı yer diye soracak olursanız, burası ilk devlet hayatının,

ilk yerleşik bürokrasinin, ilk muhasebe kayıtlarının, ilk gümrükleme işlemlerinin

ve taş devrinden demir devrine evrilme ve demirin araç-gereç-silah olarak

kullanılma sürecinin başladığı ilk merkezdir. Dolayısıyla şehrimiz sadece

kendisine ait bir şehir değil dünya insanlığının ortak şehridir. Şehrimizi hep

birlikte ayağa kaldırmak bizim sorumluluğumuz içerisindedir” dedi.

Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Abdenor Brahmı de ziyaret sırasında

yaptığı konuşmada “Sayın Belediye Başkanım kendim ve heyetim adına bizleri

ağırladığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bunun dışında bir baş sağlığı