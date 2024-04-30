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Esenyurt’ta “escort ile pazarlık” kavgası: Yanlışlıkla kardeşini öldürdü

Esenyurt’ta “escort ile pazarlık” kavgası: Yanlışlıkla kardeşini öldürdü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Nisan 2024 - 18:06

İstanbul Esenyurt’ta bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre eve eskort çağıran ve fiyat konusunda anlaşamayan abi kardeş, kadının arkadaşları ile kavga etti. Çıkan kavgada, ağabey Uğur Ş.’nin bıçağı yanlışlıkla kardeşine vurduğu ortaya çıktı.

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