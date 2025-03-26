CENNET, BEYRUT’TA “MİSS EUROPE 2025” GÜZELLİK YARIŞMASINDA İKİNCİLİK TACINI TAKTI

Fashiontv güzeli yirmi yaşındaki Cennet Külekci Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen “Miss Europe 2025” güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etti ve ikincilik tacını taktı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen “Miss Europe 2025” güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsilen katılan model Cennet Külekci, elli ülkenin modelleri arasından önce ilk on güzel arasına ve sonrasında da ikincilik tacına layık görülürken profesyonel tavırlarıyla jüriden tam not aldı.

İlk kez altmış beş yıl önce Beyrut’ta düzenlenen “Miss Europe” güzellik yarışması, bu yıl Quora Beirut’ta gerçekleşen prestijli organizasyonla yeniden izleyicisi çeşitli ülke güzelleri ve jüri üyeleriyle buluştu. Seçkin bir davetli topluluğunun katılımıyla gerçekleşen yarışmaya elli ülkeden güzeller katıldı. Önemli yarışmada bu yıl ülkemizi geçtiğimiz günlerde Fashiontv Türkiye tarafından organize edilen ve Melissa Onat başkanlığında düzenlenen “Miss & Mr. Fasniontv” güzellik yarışması finalistlerinden yirmi yaşındaki Cennet Külekci temsil etti. Aldığı tiyatro ve şan eğitiminin yanı sıra artistik buz pateni ve binicilik le de uğraşan Cennet Külekci herkesin beğenisini kazandı.

Miss Europe 2025’in final gecesinde podyuma çıkan Cennet Külekci önce ilk elemede ilk on güzel arasında yerini aldı. Daha sonra da yarışma jürisi tarafından dereceye giren cennet Külekci, “Miss Europe 2025 2nd Runner Up” olarak tacını takmayı başardı. Miss Europe sayesinde dünyanın dört bir yanından yeni arkadaşlıklar kazandığını da dile getiren Cennet Külekci, bu tarz organizasyonların uluslararası kültür kaynaşması açısından önemine dikkat çekti.

Türkiye’ye döner dönmez elde ettiği başarısını ailesi ve arkadaşlarıyla kutladıktan sonra yeni projeler için kolları sıvadığını belirten Cennet Külekci, her fırsatta ilgi duyduğu alanlarda farklı eğitimler alarak kendisini sürekli olarak güncel tuttuğunu dile getirdi.

Miss and Mr fashiontv star yarışmasının organizasyon başkanı ve yarışmanın lisans sahibi olan Melissa Onat, ülkemizi temsil etmesi için seçtikleri Cennet Külekci’nin Beyrut başarısı için “Ülkemizde özellikle modellik sektöründe başarılı genç arkadaşlarımıza uluslararası kariyer yolları açmak için çaba harcıyoruz. Türk modelleri dünya çapında yeteneğe sahipler. Cennet Külekci’de bunun bir örneğidir” dedi.