88 günlük tutukluluk sona erdi! Deniz Göktaş’tan tahliye sonrası çarpıcı açıklamalar

Komedyen Deniz Göktaş, 88 günlük tutukluluğun ardından tahliye edildi. Akşam saatlerinde cezaevinden çıkan Göktaş, çıkışta kendisini bekleyen ailesi, arkadaşları ve sevenleriyle bir araya geldi.

Cezaevi kapısında yakınlarıyla sarılarak hasret gideren Göktaş’ın oldukça yorgun olduğu görüldü. Tahliyesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan komedyen, öncelikle ailesine ve arkadaşlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

“ÇOK MUTLUYUM, ÇOK YORGUNUM”

Cezaevinden çıktıktan sonra kısa bir açıklama yapan Göktaş, ilk olarak annesi, babası ve arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Göktaş, “Çok kısa konuşacağım. Çok mutluyum, çok yorgunum. Adliyeye gittim, geldim. Aileme, anneme, babama, arkadaşlarıma kavuştuğum için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

88 günlük tutukluluk sürecinin ardından dışarı çıkan Göktaş’ın açıklamalarında yalnızca kendi durumuna değil, cezaevinde bulunan diğer isimlere de değinmesi dikkat çekti.

“ÜÇÜMÜZ HEP BERABER İSTANBUL’A GİDERİZ DİYE UMDUM”

Göktaş, açıklamasının devamında tutuklu bulunan Sinem Dedetaş ve Mehmet Pehlivan’dan söz etti.

Cezaevinde kaldığı süreçte üç kişinin birlikte tahliye olup tek bir araçla İstanbul’a dönmesini hayal ettiğini anlatan Göktaş, bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Göktaş, “Burada Sinem Dedetaş burada, Mehmet Pehlivan burada. Hep hayalim şeydi yani; üçümüz hep beraber tek bir arabayla İstanbul’a gideriz diye umdum. Öyle olmadı” dedi.

Komedyen ayrıca Oğuzhan Uğur’un da cezaevinde olduğunu belirterek, Uğur hakkındaki suçlamayı halen tam olarak bilmediğini söyledi.

“İÇERİ DIŞARI ÇOK FARK ETMİYOR”

Deniz Göktaş, tahliye edilmesinin ardından yaptığı açıklamada Türkiye’nin farklı cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan kişilerle ilgili de konuştu.

Kendisinin dışarı çıkmış olmasının sevindirici olduğunu ancak başka insanların da cezaevlerinde bulunduğunu belirten Göktaş, “Türkiye’de sadece burada da değil, birçok Silivri’de, başka cezaevlerinde binlerce insan var; benim gibi tutuklu yargılanan ya da fikirlerinden dolayı mahkum olan” ifadelerini kullandı.

Göktaş, özgürlüğüne kavuşmasının kendisi açısından önemli olduğunu vurgularken, diğer insanların durumuna da dikkat çekti.

“İçeri dışarı tabii ki dışarıda olmak çok güzel, çok özledim. Ama hani içeri dışarı çok fark etmiyor. Umarım hep beraber özgürlüğümüze kavuşacağımız bir hal gelir” diyen Göktaş, açıklamasını teşekkür ederek tamamladı.

SAHNELERE GERİ DÖNECEK Mİ?

Tahliyenin ardından gazetecilerin merak ettiği konulardan biri de Deniz Göktaş’ın yeniden sahnelere dönüp dönmeyeceği oldu.

Göktaş’a, “Sizi yeniden sahnelerde görecek miyiz, stand-up’larda?” sorusu yöneltildi.

Komedyen bu soruya kesin bir tarih vermeden yanıt verdi.

“Tabii, bilmiyorum. Bir bakayım, yazayım bir şeyler” diyen Göktaş, öncelikle dinlenmek istediğini belirterek, “Umarım Eylül’e kadar dinlenirim diye umuyorum” ifadelerini kullandı.

Göktaş’ın bu sözleri, tahliye sonrasında yeniden sahne çalışmalarına başlayıp başlamayacağının ilerleyen dönemde netleşeceğine işaret etti.

88 GÜNLÜK TUTUKLULUĞUN ARDINDAN İLK GÖRÜNTÜLER

Deniz Göktaş’ın tahliye edilmesiyle birlikte cezaevi önünde bekleyen ailesi ve sevenleri de büyük sevinç yaşadı.

Göktaş’ın yakınlarıyla sarıldığı anlar kameralara yansırken, komedyenin tahliye sonrası ilk görüntüleri kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Uzun süren tutukluluğun ardından dışarı çıkan Göktaş’ın önümüzdeki günlerde hem ailesiyle vakit geçirmesi hem de sahne çalışmalarına ilişkin planlarını değerlendirmesi bekleniyor.

Tahliyesinin ardından yaptığı açıklamada özellikle cezaevinde bulunan diğer isimlere dikkat çeken Göktaş, konuşmasını kısa tutarak ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte cezaevi önünden ayrıldı.

Komedyenin yeniden sahneye çıkıp çıkmayacağı ve yeni gösterileri için çalışmalara ne zaman başlayacağı ise önümüzdeki dönemde belli olacak.