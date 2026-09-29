Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında bomba gelişme! 36 şüpheli daha tutuklandı

Büyük Birlik Partisi’nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki kişilerin 25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.

Son operasyon kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 16 ilde 45 farklı adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 10’unun cezaevinde olduğu tespit edildi. 33 şüpheli 25 Eylül’de gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında daha sonra 5 şüpheli daha yakalandı.

Böylece toplam 38 şüpheli adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 36’sı tutuklama, 2’si ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen 36 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verdi. Diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

MİT VE EMNİYET KOORDİNELİ ÇALIŞTI

Soruşturmanın son operasyonunun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla gerçekleştirildiği açıklandı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin FETÖ faaliyetleri kapsamında “tasarlayarak kasten öldürme” suçuna iştirak ettikleri ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işlediklerinin değerlendirildiği belirtildi.

Buradaki suçlamaların soruşturma makamlarının tespit ve değerlendirmeleri olduğu, şüphelilerin hukuki durumlarının yargılama sürecinde kesinleşeceği belirtildi.

İKİNCİ DALGA OPERASYONU 25 EYLÜL’DE BAŞLADI

Soruşturmanın ikinci dalga operasyonu 25 Eylül’de gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, MİT’in desteği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ile yürütüldüğünü açıklamıştı.

Operasyon kapsamında 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, 45 farklı adreste arama yapıldığı ve ilk aşamada 33 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Sonraki işlemlerle birlikte gözaltına alınanların sayısı 38’e yükseldi ve bu kişilerin tamamı savcılıkta hazır edildi.

SORUŞTURMA DAHA ÖNCE DE GENİŞLEMİŞTİ

Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma, 2026 yılında yeniden kapsamlı biçimde ele alınmaya başlandı.

Haziran ayında dosyanın Kahramanmaraş’tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmesinin ardından soruşturma Ankara’da yürütülmeye başlandı. Devir kararında, bazı şüphelilerin olay tarihinde Ankara’da görev yaptıklarının tespit edildiği ve soruşturmanın Ankara’da daha sağlıklı yürütülebileceği değerlendirmesine yer verildi.

Temmuz ayında gerçekleştirilen ilk operasyonlarda da çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. 17 Temmuz’da 27 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 19 kişi tutuklanmış, 8 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

DOSYADA FARKLI BAĞLANTILAR İNCELENİYOR

Soruşturmanın önceki aşamalarında olay sırasında bölgede gerçekleşen askeri uçuşlar, bazı şüphelilerin geçmiş bağlantıları ve farklı kişiler arasındaki irtibatlar da mercek altına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında FETÖ/PDY yapılanmasıyla ilgili hususların da incelendiği daha önce açıklanmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dosyada örgütsel irtibatlar, ByLock yazışmaları ve Adil Öksüz bağlantısı gibi başlıkların titizlikle değerlendirildiğini belirtmişti.

Daha önce soruşturma kapsamında helikopterin düştüğü saatlerde bölgede uçuş yapan savaş uçaklarıyla ilgili kayıtların da incelendiği kamuoyuna yansımıştı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, son tutuklama kararlarının ardından soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

25 Mart 2009’da meydana gelen helikopter kazasında Muhsin Yazıcıoğlu’nun yanı sıra BBP yöneticileri Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı ve Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ile pilot Mustafa Kaya İstektepe hayatını kaybetmişti.

Son operasyonla birlikte soruşturmada yeni tutuklamalar gerçekleştirilirken, dosyada incelenen bağlantıların ve elde edilen delillerin değerlendirilmesine devam ediliyor.

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında yeni gözaltı veya tutuklama kararlarının çıkıp çıkmayacağı, savcılık ve kolluk birimlerinin çalışmalarının ardından netleşecek.