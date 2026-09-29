Milyonluk yatlar Rodos’ta çıktı! Muhammed Yarız’ın tekneleriyle ilgili bomba iddia

Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız hakkında yürütülen soruşturma, bu kez milyonlarca lira değerindeki tekneler üzerinden gündeme geldi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV’de katıldığı programda Yarız’ın teknelerine ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre, Yarız’ın iki ayrı yat şirketi üzerinden toplam dört teknesi bulunuyor ve bu teknelerden ikisinin Rodos’ta olduğu öne sürülüyor.

İki ayrı yat şirketi, dört tekne iddiası

Saymaz’ın açıklamasına göre, Yarız adına bağlantılı iki ayrı yat şirketi bulunuyor. Bunlardan birinin ABD’nin Delaware eyaletinde kayıtlı Yarız Yachting Ltd., diğerinin ise İsviçre’de kayıtlı TMY Yachting Ltd. olduğu aktarıldı.

İddialara göre Yarız Yachting Ltd. bünyesinde iki tekne bulunuyor. Bunlardan biri Pusula adlı yat. 2019 yılında üretildiği ve yaklaşık 26 metre uzunluğunda olduğu belirtilen Pusula’nın değerinin yaklaşık 3,5 milyon euro olduğu öne sürülüyor.

Saymaz, söz konusu teknenin Rodos’taki yeni marinada bulunduğunu ve Birleşik Krallık bayrağı taşıdığını ifade etti.

Şirketle bağlantılı olduğu belirtilen diğer teknenin ise Junior Amore isimli, Saxdor marka bir tekne olduğu aktarıldı. 2026 model olduğu belirtilen teknenin değerinin yaklaşık 500 bin euro seviyesinde olduğu öne sürüldü.

14,5 milyon dolarlık süper yat

Yarız’ın ikinci yat şirketi olarak aktarılan TMY Yachting Ltd. üzerinden de iki süper yat bulunduğu ileri sürüldü.

Bunlardan biri Amore isimli Benetti Oasis 34M model süper yat. Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre 34 metre uzunluğundaki teknenin yaklaşık 14,5 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

Haberde, Yarız’ın bu teknenin satın alınması amacıyla 26 Mayıs 2026 tarihinde iş insanı Selim Dağbaşı’na para gönderdiği iddiası da yer aldı. Dağbaşı’nın fon soruşturması kapsamında tutuklandığı bilgisi aktarıldı.

Diğer teknenin ise Loretta isimli, 2026 model ve yaklaşık 19 milyon euro değerinde olduğu ileri sürülen bir yat olduğu belirtildi.

Ancak teknelerin mülkiyet, kullanım ve şirket bağlantılarına ilişkin aktarılan bilgilerin soruşturma makamlarınca kesinleşmiş bir yargı kararıyla ortaya konulmadığına dikkat çekiliyor.

Teknelerin Rodos’a nasıl gittiği iddiası

İsmail Saymaz’ın yayındaki anlatımına göre, Yarız hakkında yakalama kararının çıkmasından önce Amore isimli teknenin Bodrum Yalıkavak’tan Marmaris’e götürüldüğü ve daha sonra Rodos’a geçtiği iddia edildi.

Saymaz, Yarız’ın bazı kişilerle birlikte tekneyle Rodos’a gittiğini, daha sonra ise botla Türkiye’ye döndüğünü öne sürdü.

Bu süreçte tekneden yüklü miktarda para çıkarıldığı yönünde tanık anlatımları bulunduğu da iddia edildi. Söz konusu anlatımların soruşturma kapsamında nasıl değerlendirileceği ise hukuki sürecin ilerlemesiyle netleşecek.

Tutuklama sonrasında Pusula iddiası

Gündeme gelen bir diğer dikkat çekici iddia ise Pusula adlı tekneyle ilgili.

Saymaz, Göcek’te bulunan Pusula’nın, Yarız’ın tutuklanmasının ardından Türkiye’den Rodos’a götürüldüğünü ileri sürdü. İddiaya göre İstanbul’dan gelen iki gemici tarafından işlemler gerçekleştirildi ve tekne Rodos’a geçirildi.

Sözcü’de yayımlanan haberde de Pusula’nın Rodos’taki yeni marinada bulunduğu ve teknenin Yarız’ın tutuklanmasının ardından Türkiye’den kaçak şekilde getirildiğinin iddia edildiği aktarıldı.

“Üç teknesinden ikisini Rodos’ta buldum” iddiası

Saymaz, yayın sırasında Yarız’a ait olduğu belirtilen teknelerden bazılarına ilişkin araştırmasını sürdürdüğünü ve üç teknenin kayıp olduğu yönünde kendisine bilgi geldiğini söyledi.

Gazeteci, bu teknelerden ikisinin Rodos’ta bulunduğunu, bir diğerinin ise henüz tespit edilemediğini belirtti. Ayrıca başka bir iş insanına ait olduğu ileri sürülen bir teknenin de Rodos’ta bulunabileceği yönünde kendisine bir iddia ulaştığını ifade etti.

Soruşturmanın yeni başlığı tekneler oldu

Fon soruşturması kapsamında gündeme gelen yeni iddialar, yalnızca finansal hareketlerle sınırlı olmayan bir tabloyu da tartışmaya açtı.

Yarız’a ait olduğu belirtilen teknelerin farklı ülkelerde kayıtlı şirketler üzerinden tutulduğu, bazı teknelerin farklı ülke bayrakları taşıdığı ve teknelerin Rodos’ta bulunduğu yönündeki iddialar kamuoyunun dikkatini çekti.

Özellikle milyonlarca euro ve dolar değerindeki yatların nerede bulunduğu, hangi şirketler üzerinden kayıtlı olduğu ve Türkiye’den hangi tarihlerde çıkarıldığı gibi soruların soruşturma kapsamında incelenip incelenmeyeceği merak konusu oldu.

Şu aşamada teknelerin Rodos’ta bulunması ve Türkiye’den çıkarılma biçimine ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgilerin önemli bölümü gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığı iddialara dayanıyor. Bu nedenle söz konusu iddiaların kesinleşmiş adli gerçekler olarak değil, soruşturma kapsamında araştırılması gereken iddialar olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında teknelerin mülkiyetine, şirket bağlantılarına, Rodos’a çıkış süreçlerine ve olası para hareketlerine ilişkin resmi makamlarca yapılacak açıklamalar, dosyanın bu bölümüne dair daha net bir tablo ortaya koyabilir.