GÜLBEN ERGEN’DEN BERKAY GEZGİN TEPKİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde başlayan protestolarda gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Berkay Gezgin, kamuoyunun gündeminde. “Her şey çok güzel olacak” sloganıyla tanınan 22 yaşındaki Berkay Gezgin’in tutuklanmasına sanat camiasından tepkiler art arda geliyor. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, yaptığı çarpıcı paylaşımla adalet sistemine eleştiride bulundu.

“SUÇU NEYDİ? 60 SAAT GÖZALTINDA TUTULDU!”

Saraçhane’deki protestolara katıldığı gerekçesiyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “polise mukavemet” suçlamalarıyla tutuklanan Gezgin için sosyal medya hesabından sesini yükselten Gülben Ergen, adaletin çifte standartla işlediğine vurgu yaptı. Sanatçı, gençlerin ağır cezalarla karşı karşıya kaldığını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

“22 yaşındaki Berkay Gezgin 60 saat gözaltında tutuldu. Ne yaptı? Öz kızına yıllarca istismar ve tecavüz eden, jandarma tarafından suçüstü yakalanan baba Erdoğan Esmer neden serbest? Rojin Kabaiş’i öldüren kişi neden hala bulunamadı?”

ROJİN KABAİŞ VE ERDOĞAN ESMER ÖRNEĞİNİ VERDİ

Gülben Ergen, açıklamasında kamuoyunda infial yaratan diğer adli olayları da hatırlatarak; küçük yaştaki kızını yıllarca istismar eden Erdoğan Esmer’in serbest kalmasını ve 6 aydır aydınlatılamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümünü örnek gösterdi. “Bazı suçlar cezasız kalırken, gençlerin ses çıkarması suç sayılıyor” diyerek adalet sistemine eleştiride bulundu.

MUSTAFA SANDAL: “UNUTTURMAYACAĞIZ”

Gülben Ergen’in ardından bir diğer tepki de sanatçı Mustafa Sandal’dan geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Sandal, Gezgin’in tutuklanmasını şu sözlerle değerlendirdi:

“Her şey çok güzel olacak” sözünün mimarı Berkay Gezgin, 22 yaşında, pırıl pırıl bir genç… Tutuklandı! Son cümlesi ‘Lütfen beni unutturmayın!’ olmuş. Unutmayacağız, unutturmayacağız güzel kardeşim. Eğer ‘Her şey güllük gülistanlık’ deseydi belki tutuklanmazdı.”

TUTUKLAMA KARARINA TOPLUMSAL TEPKİ BÜYÜYOR

Berkay Gezgin’in tutuklanması, sadece siyasi değil, sosyal ve vicdani bir tepki dalgasını da beraberinde getirdi. Özellikle sanat camiasından yükselen bu tepkiler, gençlerin fikir beyan etme hakkına yönelik baskının artmakta olduğuna dair eleştirileri gündeme taşıdı.

kaynak: https://www.medyaradar.net