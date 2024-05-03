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Galatasaray’da Dursun Özbek’in listesi belli oluyor! Erden Timur yok…

Galatasaray’da Dursun Özbek’in listesi belli oluyor! Erden Timur yok…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Mayıs 2024 - 16:32

25 Mayıs’ta seçime gidecek olan Galatasaray’da mevcut başkan Dursun Özbek’in yönetim kurulu listesi belli oldu.

Galatasaray’da 25 Mayıs’ta yapılacak seçim için listeler, bugün 17.00’ye kadar divan başkanlığına verilecek.

Prof. Dr. Süheyl Batum’un adaylığı sonrası sarı-kırmızılı camiada kulisler hareketlenirken Özbek’in cephesinde, bu gelişmenin sonuçları etkilemeyeceği görüşünün hakim olduğu öğrenildi.

Batum da güçlü bir ekip kuracak

Galatasaray’da sürpriz başkan adayı Batum’un ise eski başkanlar Ünal Aysal ile Alp Yalman’ın önerisi üzerine aday olmaya karar verdiği ortaya çıktı. Batum’un seçilmesi durumunda Aysal’ın, Sportif AŞ’nin başına geçeceği belirtildi.

Aysal’ın ekibinin başta futbol olmak üzere sportif konulara yön vereceği bildirildi. Yalman ise Disiplin Kurulu’nun başına geçecek. Batum’un seçilmesi halinde hukuktan Rezan Epözdemir, mali işlerden ise Mete İkiz sorumlu olacak. Eski yöneticiler Sedat Doğan ile Ebru Köksal’ın da yönetimde yer alacağı öğrenildi.

Köklü bir değişiklik yok

Milliyet’in haberine göre; Dursun Özbek’in listesinde önemli değişiklikler beklenmediği belirtildi. Özbek’in; Metin Öztürk, Ali Yüce, Eray Yazgan, İbrahim Hatipoğlu, Dikran Gülmezgil, Niyazi Yelkencioğlu, Emir Aral, Bora Bahçetepe, Can Natan, Fatih Demircan, Mehmet Cibara, Emir Aral, Sedat Artukoğlu gibi isimlere yer vereceği öğrenildi.

Gayrimenkul eleştirisi

Süheyl Batum ismi üzerinde birleşen muhalif cephenin, özellikle yönetime gayrimenkul projeleriyle eleştiride bulunduğu ve çıkış noktalarının da Florya olduğu öğrenildi.

Florya projesiyle ilgili mevcut yönetimin yaptırdığı değerlemenin 400 milyon dolar olmasına tepki gösterilirken gerçek değerin 1 milyar dolara yakın olduğu savunuldu.

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