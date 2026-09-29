Utanmadan bana iftira atıyor”: Eski eşinden velayet ve konut iddiaları

Eski eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle zor günler geçirdiğini belirten bir kadın, çocuğunun velayeti ve kızıyla görüşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayrılık döneminden bu yana çeşitli mağduriyetler yaşadığını öne süren kadın, eski eşinin kendisi hakkında gerçeği yansıtmayan iddialar ortaya attığını savundu.

Açıklamasında özellikle kızının velayetinin kendisinden alınma sürecine değinen kadın, velayetin eski eşine “torpille” verildiğini iddia etti. Bu iddianın kendisine ait olduğunu belirten kadın, yaşananların ardından kızıyla düzenli şekilde görüşemediğini söyledi.

“Onun böyle şeyler yapacağını bilmiyordum”

Eski eşinin kendisine yönelik çeşitli suçlamalarda bulunduğunu ileri süren kadın, yaşadığı hayal kırıklığını, “Onun böyle şeyler yapacağını bilmiyordum” sözleriyle dile getirdi.

Ayrılık sürecinde yaşananların kendisini ve kızını olumsuz etkilediğini belirten kadın, velayet konusunda yaşadıklarının ardından bir süre çocuğundan uzak kaldığını anlattı.

“Bir süre kızımı göremedim”

Kızını bir dönem göremediğini iddia eden kadın, daha sonra çocuğunun eski eşi tarafından Hollanda’ya götürüldüğünü ileri sürdü.

Kızıyla görüşmelerinin de düzenli olmadığını ifade eden kadın, eski eşinin zaman zaman çocuğu yanına getirdiğini belirterek, “Arada bir kızımı getiriyordu. Bir gece kalıp gidiyordu” ifadelerini kullandı.

Bu süreçte kızıyla arasındaki ilişkinin de etkilendiğini savunan kadın, çocuğundan ayrı kalmanın kendisi açısından oldukça zor olduğunu dile getirdi.

“Oturduğum daire de elimden alındı”

Kadının açıklamalarında yalnızca velayet ve çocukla görüşme süreci değil, barınma konusunda yaşadığını belirttiği sorunlar da öne çıktı.

Oturduğu dairenin de elinden alındığını söyleyen kadın, bu nedenle bir dönem arkadaşlarının ve ailesinin yanında kalmak zorunda kaldığını ifade etti. Yaşadığı konut sorunuyla birlikte hayatının daha da zorlaştığını belirten kadın, eski eşinin kendisi hakkında yeni iddialar ortaya atmaya devam ettiğini savundu.

Kadın, eski eşinin kendisiyle ilgili ileri sürdüğü suçlamaların gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, bunların asılsız olduğunu iddia etti.

Bodrum’da yaşandığını öne sürdüğü olayı anlattı

Açıklamasında Bodrum’da yaşandığını söylediği bir olaya da değinen kadın, bu yaz kızıyla birlikte tatil yapmak amacıyla gittikleri yazlıkta eski eşi tarafından evden çıkarıldıklarını iddia etti.

Kızıyla birlikte geçirmeyi planladığı tatilin bu olay nedeniyle farklı bir noktaya geldiğini anlatan kadın, eski eşiyle yaşadığı anlaşmazlığın kendisini ve çocuğunu etkilediğini savundu.

Yaşadığını ileri sürdüğü olayların ardından eski eşi hakkında sert ifadeler kullanan kadın, açıklamasını “Onu Allah’a havale ediyorum” sözleriyle tamamladı.

İddialar henüz karşılıklı olarak doğrulanmış değil

Kadının açıklamalarında yer alan velayet, konut ve eski eşine yönelik suçlamalar kendi beyanlarına dayanıyor. Eski eşin söz konusu iddialara ilişkin bir yanıtı ve velayet sürecine dair belgeler paylaşılmadığı için anlatılanlar kesinleşmiş gerçekler olarak değerlendirilmiyor.

Velayet konusunda nihai kararların ilgili mahkemeler tarafından verildiği, tarafların iddialarının ise yargı sürecinde sunulan deliller ve resmi belgeler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.