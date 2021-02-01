Bakan Elvan KİT’lerdeki Yönetici Maaşları Sorusuna Yanıt Veremedi, Topu Erdoğan’a Attı

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün konuya ilişkin yazılı soru önergesini yanıtlayan Bakan Elvan, KİT ve bağlı ortaklıklarında çalışan toplam personel sayısının 93 bin 552 olduğunu bildirdi.

KİT’lerde görev yapan kadrolu personel sayısı 3 bin 963, sözleşmeli personel sayısı 42 bin 981, daimi işçi sayısı 46 bin 555 ve geçici işçi sayısı toplamı ise 53 olarak açıklandı. 19 KİT ve 1 bağlı ortaklıkta yönetim kurulları toplam 20 yönetim kurulu başkanı ve 99 yönetim kurulu üyesinden oluşuyor.

MAAŞLARI CUMHURBAŞKANI BELİRLİYOR, VERGİLERİNİ KURUMLAR ÖDÜYOR

Bakan Elvan , önergeye verdiği cevapta KİT yönetimi kurulu başkan ve üyelerinin maaşlarına ve maaşlarından devlete ödedikleri vergilere ilişkin yapığı açıklamada 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye atıfta bulunarak, ücretlerin Cumhurbaşkanı’nca belirlendiğini ve gelir vergisinin da ilgili kuruluşlarca karşılandığını bildirdi. Elvan’ın yanıtı şöyle:

“399 sayılı KHK’nın 34’üncü maddesinde, teşebbüslerde, bağlı ortaklıklarda ve bunları temsilen iştiraklerde teşebbüs mensupları ile kamu görevlilerinden ve dışarıdan atanan veya seçilen bütün yönetim ve danışma kurulu başkan ve üyeleri, denetçi ve tasfiye kurulu üyelerine, her yıl Cumhurbaşkanınca belirlenen miktarda aylık ücret ve diğer ödemelerin yapılabileceği düzenlenmiştir.

Belirtilen KHK maddesi kapsamında, Kararın 4’üncü maddesinin 3 ‘üncü fıkrasında ‘Birinci ve ikinci fıkralarda geçen aylık ücret ve ek ödemenin her türlü vergi ve kesintileri (uhdesinde kamu görevi bulunan yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin birinci ve ikinci işverenden aldıkları ücreti birleştirmek suretiyle ödemeleri gereken gelir vergisi dâhil) ilgili kuruluş tarafından karşılanır’ hükmü yer almaktadır.”

KRİTİK SORULARA YANIT VERMEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan’ın, Yasin Öztürk’ün önergesinde yanıt vermediği sorular ise şunlar:

“KİT’ler ve bağlı ortaklıkların yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemelerden Gelir Vergisi alınmamasının gerekçesi nedir? Asgari ücreti’ çalışandan da Gelir Vergisi kesintisi yapıldığı dikkate alındığında, vergide adaletin sağlanması adına KİT yönetim kurulu üyelerinin vergi istisnalarının kaldırılması düşünülmekte midir?

KİT’ler ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerine yapılan ücret, yolluk ve diğer ödemeler toplamı ne kadardır?

KİT ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurullarında;

Devleti temsil eden kaç kamu görevlisi görev yapmaktadır?

Özel sektörden seçilen kaç üye görev yapmaktadır?

Siyasi atama yoluyla seçilen, kaç eski bakan ve/veya milletvekili görev yapmaktadır?

KİT çalışanı ve/veya çalışan temsilcisi görev yapmaktadır? ”