İstanbul için alarm verildi! Gece yeniden başlayacak, 5 gün boyunca sürecek

Türkiye, sonbaharın ilk günlerinde yağışlı havanın etkisine girdi. Marmara’nın doğusunda gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, İstanbul’da da birçok bölgede hissediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel değerlendirmesine göre yağışlı sistem bugün de etkisini sürdürecek. İstanbul’da özellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

MGM’nin yayımladığı meteorolojik uyarıda, Marmara’nın doğusunda devam eden kuvvetli yağışların 29 Eylül boyunca İstanbul, Bursa, Kocaeli’nin batısı ve Yalova çevrelerinde aralıklarla kuvvetli olabileceği belirtildi.

Sakarya’nın özellikle yüksek kesimleri ile Kocaeli’nin güney ve doğusunda ise yağışların yer yer çok kuvvetli seviyelere ulaşabileceği tahmin ediliyor. MGM, bu bölgelerde yağış miktarının bazı noktalarda 21-75 kilogram/metrekare aralığına çıkabileceğini bildirdi.

Sel ve su baskını riski

Kuvvetli yağış nedeniyle başta İstanbul olmak üzere uyarı kapsamındaki bölgelerde sel ve su baskını riski bulunuyor.

Meteoroloji ayrıca yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtiyor.

Özellikle kısa sürede etkisini artıran gök gürültülü sağanakların kent yaşamında ulaşım sorunlarına yol açabileceği belirtilirken, sürücülerin su birikintilerinin oluşabileceği güzergâhlarda daha dikkatli olması gerekiyor.

İstanbul’da sıcaklıklar düşüyor

Yağışlı hava sıcaklıklarda da düşüşe neden oluyor.

MGM verilerine göre İstanbul’da 29 Eylül Salı günü sıcaklığın yaklaşık 20 derece civarında seyretmesi beklenirken, gece saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi öngörülüyor. İstanbul’da 30 Eylül’de de yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Marmara genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgârın da kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgâr da kuvvetlenecek

Meteoroloji, Marmara ve Ege bölgelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgâr uyarısında bulundu.

Rüzgâr hızının bazı bölgelerde 40-60 kilometre/saat seviyelerine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle özellikle açık alanlarda, ağaçların ve reklam panolarının bulunduğu bölgelerde dikkatli olunması gerekiyor.

Yağış birçok bölgede etkili olacak

Yağışlı hava yalnızca İstanbul ve Marmara ile sınırlı kalmayacak.

Meteoroloji tahminlerine göre Marmara’nın doğusunun yanı sıra İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı bölümlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Osmaniye, Samsun ve Hatay kıyılarında da yerel kuvvetli yağış ihtimali bulunuyor.

İstanbul’da yağış birkaç gün daha sürebilir

Meteorolojik tahminlerde İstanbul’da yağışlı havanın birkaç gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yaklaşık 20-22 derece bandında seyretmesi ve yağış geçişlerinin devam etmesi öngörülüyor.

Bu nedenle özellikle işe ve okula gidiş-geliş saatlerinde yağış ihtimalinin dikkate alınması, sürücülerin ise görüş mesafesinin düşebileceği anlarda hızlarını azaltması önem taşıyor.

Meteoroloji’nin mevcut tahminlerinde 29 Eylül için kuvvetli yağış uyarısı bulunurken, hava koşullarının gün içinde değişebileceği ve vatandaşların güncel MGM uyarılarını takip etmesinin önem taşıdığı belirtiliyor.