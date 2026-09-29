Fon soruşturmasında 4. dalga! Bakan yardımcısının damadı hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik sürdürülen soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi. Destek Holding, Destek Faktoring ve Özata Denizcilik bağlantılı yürütülen soruşturmanın dördüncü dalgasında yönetim kurullarında görev yapan bazı isimler hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonun dikkat çeken isimlerinden biri ise Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı olduğu belirtilen İskender Balcı oldu. Özata Denizcilik’in yönetiminde görev yaptığı belirtilen Balcı hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

İSKENDER BALCI HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Başsavcılığın soruşturma kapsamında yaptığı çalışmalarda, Destek Holding ve Özata Denizcilik şirketlerinin yönetimlerinde görev alan isimler mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında İskender Balcı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Balcı’nın Özata Denizcilik yönetim kurulundaki görevinden operasyon öncesinde kısa süre önce ayrıldığı bilgisi kamuoyuna yansıdı.

Balcı’nın 26 Eylül 2026 tarihinde Karadağ’a çıktığı belirlendi. Bu gelişmenin ardından hakkında yakalama kararı uygulanmaya başlandı. Ancak Balcı’nın daha sonra Türkiye’ye dönerek adli makamlara teslim olduğu bildirildi.

Böylece soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan isimlerden biri olan Balcı’nın adli süreci de başlamış oldu.

BANKA GENEL MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA

Operasyonun bir diğer dikkat çeken gelişmesi ise Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu’nun gözaltına alınması oldu.

Akayoğlu ile birlikte Altuğ Kantarcı, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Ali Çil’in de gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturmanın ilk aşamasında farklı şirketlerin yönetimlerinde görev yapan isimler hakkında da işlem gerçekleştirildi.

Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü olarak görev yapan Akayoğlu’nun aynı zamanda bankanın kurucu ortakları arasında bulunduğu bilgisi de soruşturmayla ilgili haberlerde yer aldı.

ÖZATA DENİZCİLİK VE DESTEK FAKTORİNG MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın bu aşamasında özellikle Destek Faktoring ve Özata Denizcilik şirketlerinin yönetimlerinde bulunan isimler üzerinde duruldu.

Başsavcılığın açıklamasına göre sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Destek Holding ve Özata Denizcilik paylarındaki işlemlerle ilgili piyasa dolandırıcılığı tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda şirketlerin yöneticileri hakkında da adli işlem başlatıldı.

Soruşturmanın önceki aşamalarında şirketlerin sahipleri olduğu belirtilen Altunç Kumova ve Özdemir Ataseven hakkında da işlem yapılmış ve iki isim tutuklanmıştı. Dördüncü dalgayla birlikte soruşturmanın şirket yönetimlerine doğru genişlediği görüldü.

10 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Operasyon kapsamında toplam 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Bunlardan Destek Faktoring yönetimiyle bağlantılı isimler arasında Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Orhan Aksüt yer aldı.

Özata Denizcilik tarafında ise Altuğ Kantarcı, Ali Çil, İskender Balcı, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay’ın isimleri soruşturma kapsamında gündeme geldi. İlk aşamada bazı şüpheliler gözaltına alınırken, daha sonra Tuğba Hicran Ataseven ile Duygu Somay’ın da yakalanmasıyla gözaltı sayısı arttı.

İskender Balcı’nın Türkiye’ye dönerek teslim olmasıyla birlikte hakkında yürütülen yakalama sürecinin de yeni bir aşamaya geçtiği bildirildi.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Fon soruşturması, son dönemde sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemler ve çeşitli şirketler arasındaki para hareketleri üzerinden genişletiliyor.

Soruşturma kapsamında daha önce de çok sayıda kişi hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verilmişti. Savcılığın çalışmalarında şirketler arasındaki bağlantılar, finansal hareketler ve sermaye piyasası işlemleri inceleniyor.

Yetkili makamların soruşturmayı, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve ilgili finansal hareketlerin ortaya çıkarılması amacıyla sürdürdüğü bildiriliyor.

BALCI’NIN TESLİM OLMASIYLA YENİ AŞAMA

Soruşturmanın ilk saatlerinde hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 26 Eylül’de Karadağ’a çıktığı bildirilen İskender Balcı’nın daha sonra Türkiye’ye dönerek adli makamlara teslim olması dikkat çekti.

Balcı’nın adli işlemlerinin ilgili birimler tarafından sürdürüldüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin de devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı, yakalama veya adli işlem kararlarının çıkıp çıkmayacağı ise yapılacak incelemelerin ardından netleşecek.