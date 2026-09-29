Aslı Enver ve eşinden bomba karar! Türkiye’den ayrılıyorlar

Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden Aslı Enver, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdürürken özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. “Kavak Yelleri”, “İstanbullu Gelin”, “Kış Güneşi” ve “Bana Artık Hicran De” gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Enver, özellikle annelik döneminin ardından zamanının büyük bölümünü ailesiyle geçiriyor.

Ünlü oyuncunun ekranlara ne zaman döneceği merak edilirken bu kez gündeme gelen gelişme kariyerinden değil, ailesinin yaşam planından oldu.

AİLECE PRAG’A TAŞINMA KARARI

Aslı Enver’in eşi Berkin Gökbudak, Çekya’nın başkenti Prag’a yerleşme kararı aldıklarını açıkladı.

Gökbudak’ın açıklamasına göre Prag fikri aslında birkaç yıl önce ortaya çıktı. Çiftin yaklaşık üç yıl önce gerçekleştirdiği Prag ziyaretinde, kentin kendileri açısından özel bir yere dönüştüğü belirtildi.

O dönemde yalnızca bir düşünce olarak dile getirilen “Bir gün burası evimiz olabilir” sözünün aradan geçen yılların ardından gerçeğe dönüştüğü ifade edildi.

“BİR GÜN BURASI EVİMİZ OLABİLİR” DEMİŞTİ

Berkin Gökbudak, Prag’a taşınma kararının hikâyesini anlatırken üç yıl önce yaptıkları ziyarete dikkat çekti.

Gökbudak, o dönem Prag’ın bir gün kendileri için yaşanacak bir yer olabileceğini düşündüğünü belirterek, bunun gerçekleşeceğini o sırada öngörmediğini ifade etti.

Gökbudak’ın sözleri şöyle:

“3 yıl önce eşimle Prag’ı ziyaret ederken, o an için neredeyse imkânsız gibi gelen bir cümle kurmuştum; ‘Bir gün burası evimiz olabilir.’”

O dönemde bu sözün arkasında herhangi bir plan ya da somut bir fırsat bulunmadığını belirten Gökbudak, Prag’ın kendilerinde yalnızca güçlü ve özel bir his bıraktığını söyledi.

YILLAR ÖNCEKİ HAYAL GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Gökbudak, Prag’a ilişkin o dönem kurduğu hayalin bugün gerçeğe dönüştüğünü belirterek, taşınma kararının kendileri açısından önemli bir değişim olduğunu ifade etti.

“Bugün o düşünce gerçeğe dönüştü” sözleriyle kararın kesinleştiğini duyuran Gökbudak’ın açıklaması, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Çiftin yeni yaşamlarını Prag’da sürdürecek olması, Aslı Enver’in hayranlarının da dikkatini çekti.

ASLI ENVER BİR SÜREDİR EKRANLARDAN UZAK

Öte yandan Aslı Enver, oyunculuk kariyerinde önemli bir noktaya ulaştıktan sonra bir süredir setlerden uzak duruyor.

“Kavak Yelleri” dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan Enver, ilerleyen yıllarda çok sayıda televizyon dizisi ve sinema filminde rol aldı. Özellikle “İstanbullu Gelin” dizisindeki Süreyya karakteriyle büyük beğeni topladı.

Oyuncu, annelik döneminde çalışma temposunu azaltarak ailesine daha fazla zaman ayırmayı tercih etti.

Bu süreçte sosyal medya paylaşımlarında da zaman zaman ailesiyle geçirdiği anlara yer veren Enver’in yeniden bir projeyle ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

YENİ HAYATIN ADRESİ PRAG

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın Prag kararı, çiftin hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Çekya’nın başkenti Prag; tarihi yapıları, kültürel atmosferi ve yaşam tarzıyla dünyanın farklı ülkelerinden insanların tercih ettiği şehirler arasında yer alıyor.

Çiftin taşınma kararının ardından Aslı Enver’in oyunculuk kariyerine Prag’dan devam edip etmeyeceği veya Türkiye’deki projelere nasıl yaklaşacağı ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.

HAYRANLARI MERAKLA BEKLİYOR

Aslı Enver’in Türkiye’den ayrılarak Prag’da yeni bir yaşam kuracak olması, oyuncunun hayranları arasında da büyük merak uyandırdı.

Özellikle Enver’in uzun süredir ekranlardan uzak olması nedeniyle hayranları, oyuncunun yeni ülkedeki hayatının yanı sıra kariyer planlarını da yakından takip ediyor.

Çiftin Prag’da ne zaman yaşamaya başlayacağı ve Aslı Enver’in oyunculuk çalışmalarına devam edip etmeyeceği önümüzdeki dönemde yanıt bulacak.

Şimdilik bilinen ise yıllar önce bir ziyaret sırasında dile getirilen “Bir gün burası evimiz olabilir” düşüncesinin artık gerçek bir taşınma kararına dönüşmüş olması.