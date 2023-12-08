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Serik’i sağanak vurdu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bahçe ve seraları su bastı

Serik’i sağanak vurdu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bahçe ve seraları su bastı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Aralık 2023 - 12:45

Antalya’nın Serik ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği ilçede bazı evlerin bahçeleri ve seralar su altında kaldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün uyarı yaptığı Antalya’nın yağmur Serik ilçesinde etkili oldu. Sabah saatlerinde şiddetlenen yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Serik Merkez Mahallesi’nde bir okulun önündeki yol suyla kaplandı. Okula girmekte güçlükle kalan öğrenciler ve araç sürücüleri mağdur oldu. Bazı araçlar suya saplanırken, belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı. Kadriye Mahallesi’nde de yağmurun etkisi görüldü. Bazı evlerin bahçeleri suyla doldu. İtfaiye ekipleri suyu boşaltmak için müdahale etti. Belek-Kadriye turizm yolu da yağmur sularıyla dolup taştı. Oteller bölgesine giden araçlar zorluk çekti.

Bazı sürücüler beklemeyi tercih etti, bazı mahallelerde de çilek seraları zarar gördü. Yağmur öğlen saatlerinde durdu.

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