Osman Sınav neden Kurtlar Vadisi’ni bıraktı? Yıllar sonra ortaya atılan iddia gündeme oturdu

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında daha önce Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri de “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi.

Soruşturmanın Kurtlar Vadisi bağlantısının araştırıldığı süreçte, dizinin ilk yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav’ın yıllar önce yapımdan ayrılmasının nedeni de yeniden tartışılmaya başlandı.

O SÖZLER YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEMDE

Osman Sınav, Kurtlar Vadisi’nden ayrıldığı dönemde bunun nedenine ilişkin kamuoyuna ayrıntılı bir açıklama yapmamıştı.

Sınav’ın bu konudaki tutumu, yıllar önce söylediği “Bu benimle sır olarak mezara gidecek” sözleriyle hafızalarda kaldı.

Aradan geçen yılların ardından Kozinoğlu soruşturmasının Kurtlar Vadisi’ne uzanmasıyla birlikte, Sınav’ın ayrılık kararının arkasındaki neden konusunda yeni iddialar ortaya atıldı.

SİNAN BURHAN’DAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Gazeteci Sinan Burhan, tv100 ekranlarında yaptığı açıklamada, Osman Sınav’ın Kurtlar Vadisi’nden ayrılmasına ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Burhan, Sınav’ın dönemin istihbaratçı isimlerinden Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Bu anlatımın, Burhan’ın görüştüğünü belirttiği Osman Aksu’nun aktarımına dayandığı ifade edildi.

Burhan, söz konusu kişinin emekli öğretmen Osman Aksu olduğunu ve Aksu’nun olayla ilgili ifade vereceğini söyledi.

“BİZZAT OLAYIN ŞAHİDİYLE GÖRÜŞTÜM”

Sinan Burhan, canlı yayındaki açıklamalarında olayın tanığı olduğunu belirttiği Osman Aksu ile görüştüğünü ifade etti.

Burhan’ın aktardığı anlatıma göre Aksu, Osman Sınav’ın yaşadığı belirtilen sürece ilişkin bilgi sahibi olduğunu söyledi.

Bu iddia kapsamında Sınav’ın, Enver Altaylı tarafından Kurtlar Vadisi’ni bırakması yönünde baskı gördüğü öne sürüldü.

Ancak söz konusu anlatımlar şu aşamada bir iddia niteliğinde bulunuyor. İddiaların soruşturma kapsamında nasıl değerlendirileceği ve resmi makamlar tarafından doğrulanıp doğrulanmayacağı ise soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netleşecek.

“BU DİZİYİ BIRAKACAKSIN” İDDİASI

Burhan’ın Aksu’dan aktardığı ifadeye göre Osman Sınav’ın, Enver Altaylı’nın kendisini tehdit ettiğini söylediği öne sürüldü.

İddiaya göre Sınav, “Bu diziyi bırakacaksın. Bu dizinin formatını değiştireceğiz” şeklinde bir tehditle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Bu anlatım, Sınav’ın yıllar önce neden ayrıldığına ilişkin kamuoyuna açık şekilde açıklamadığı konunun yeniden tartışılmasına neden oldu.

Öte yandan Sınav’ın bu iddiaları doğruladığına veya olayın bu şekilde gerçekleştiğine ilişkin bağımsız bir resmi belgeye şu aşamada haber kaynaklarında yer verilmiş değil.

“ENVER ALTAYLI TEHLİKELİ ADAM” SÖZÜ

Burhan’ın aktardığı anlatımda, Osman Sınav’ın yardım amacıyla görüştüğü belirtilen Tahsin Sena’nın da Altaylı konusunda çekinceli bir tavır sergilediği öne sürüldü.

İddiaya göre Sena, Altaylı için “tehlikeli adam” ifadesini kullanarak Sınav’a doğrudan yardımcı olamayacağını söyledi.

Bununla birlikte Sena’nın, Sınav’ın diziden ayrılmasının ardından yeniden rahatsız edilmesi halinde kendisine yardımcı olabileceğini söylediği de ileri sürüldü.

KURTLAR VADİSİ SENARİSTLERİ DE İFADE VERDİ

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi bağlantısı daha önce de savcılık tarafından incelenmişti.

Dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, soruşturma kapsamında “bilgi sahibi” sıfatıyla Silivri Adliyesi’nde ifade verdi. Üç senaristin yaklaşık iki saat süren işlemlerin ardından adliyeden ayrıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında dizideki bazı karakterler ve sahnelerle gerçek hayattaki olaylar arasındaki olası bağlantıların da incelendiği daha önce kamuoyuna yansımıştı.

KURTLAR VADİSİ’NİN BİR SAHNESİ DE İNCELENİYOR

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri, dizideki “Kazım Kaşifoğlu” karakteri oldu.

Savcılık soruşturmasında, Kaşif Kozinoğlu ile dizideki karakter arasında bağlantı olup olmadığı ve bazı sahnelerin gerçek olaylarla ilişkisi bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Bu kapsamda dizinin senaryosu ve belirli sahnelerin de incelemeye alındığı bildirildi.

Daha önce soruşturma kapsamında eski emniyet müdürü Bayram Özbek’in de Kurtlar Vadisi senaryosuna müdahalesi bulunduğunun tespit edildiği ve tutuklandığı açıklanmıştı.

DOSYADA YENİ İSİMLER VE İDDİALAR GÜNDEME GELİYOR

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden açılmasıyla birlikte, olayın yalnızca cezaevi süreciyle sınırlı kalmayıp farklı bağlantılar üzerinden de incelendiği görülüyor.

Soruşturma kapsamında cezaevi görevlileri, sağlık çalışanları ve medya dünyasından bazı isimlerin yanı sıra Kurtlar Vadisi ekibinde yer alan isimlerin de bilgisine başvuruldu.

Bu süreçte ortaya çıkan yeni iddiaların tamamının soruşturma makamları tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.

“MEZARA GİDECEK” DEDİĞİ SIR YENİDEN TARTIŞILIYOR

Osman Sınav’ın yıllar önce ayrılık nedenini açıklamaktan kaçınarak söylediği “Bu benimle sır olarak mezara gidecek” sözleri, soruşturmanın Kurtlar Vadisi’ne uzanmasının ardından yeniden gündeme geldi.

Sinan Burhan’ın ortaya attığı tehdit iddiası, bu sözlerin arkasında ne olduğu konusunda yeni bir tartışma başlatırken, iddianın soruşturma dosyasındaki yeri henüz netleşmiş değil.

Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, Kurtlar Vadisi’nin senaryosu, karakterleri ve dizinin yapım sürecine ilişkin yeni bilgilerin dosyaya girip girmeyeceği de ilerleyen süreçte belli olacak.

Şu aşamada Osman Sınav’ın tehdit edildiği yönündeki anlatım Sinan Burhan’ın aktardığı iddialara dayanıyor. İddiaların hukuki ve soruşturma açısından kesinleşmiş bir gerçek olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.