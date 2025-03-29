CEMRE ÜKER’İN GÜZELLİK ÜNVANI GERİ ALINDI: YENİ TEMSİLCİ CANDAN ŞEVİKTÜRK

Türkiye’nin en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan Miss Turkey’de önemli bir gelişme yaşandı. 2024 yılında düzenlenen yarışmada ikinci olarak Türkiye’yi Miss Supranational’da temsil etmeye hak kazanan Cemre Üker’in tacı ve unvanı, yarışmaya katılamayacağı gerekçesiyle geri alındı. Üker’in yerine ise güzellik unvanı ve Miss Supranational bileti Candan Şeviktürk’e verildi.

YARIŞMAYA AZ BİR ZAMAN KALA GERİ ÇEKİLDİ

Paris School of Business’ta Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme alanında yüksek lisansını sürdüren Cemre Üker, yarışmaya katılamayacağını resmi olarak bildirdi. Üker, yaptığı açıklamada Fransa’daki vatandaşlık süreci ve yasal işlemler nedeniyle 9-28 Haziran 2025 tarihleri arasında Polonya’da düzenlenecek Miss Supranational’a katılamayacağını belirtti.

“Bazı resmi süreçler sebebiyle ne yazık ki haziran ayında gerçekleşecek yarışmaya katılamayacağım. Vatandaşlık bürosuyla 20 Mayıs – 11 Haziran tarihleri arasında önemli duruşmalarım olacak. Avukatım bu süreçte Fransa’da kalmamın çok önemli olduğunu belirtti. Bu yüzden bu kararı almak zorunda kaldım,” dedi.

MİSS TURKEY ORGANİZASYONU: “YENİ TEMSİLCİMİZ CANDAN ŞEVİKTÜRK”

Miss Turkey organizasyonundan yapılan açıklamada, Cemre Üker’in yarışma dışında kalması üzerine tacın ve Miss Supranational temsilcilik unvanının Candan Şeviktürk’e devredildiği duyuruldu. Şeviktürk’ün Türkiye’yi 2025 Miss Supranational yarışmasında temsil edeceği ifade edildi.

Bu gelişme, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Bazı takipçiler Cemre Üker’in kararını anlayışla karşılarken, bazıları ise yarışma takvimine katılamayacak bir ismin neden seçildiğini sorguladı.

GÖZLER ŞİMDİ CANDAN ŞEVİKTÜRK’TE

Miss Turkey 2024 finalistlerinden biri olan Candan Şeviktürk, tacın yeni sahibi olarak kısa sürede ulusal basının da ilgisini çekti. 2025 Haziran’ında Polonya’da düzenlenecek olan uluslararası organizasyonda Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanan Şeviktürk, önümüzdeki haftalarda yoğun bir kamp sürecine girecek.

Miss Turkey yetkilileri, hem Cemre Üker’e anlayışla yaklaştıklarını hem de Candan Şeviktürk’ün Türkiye’yi başarıyla temsil edeceğine inandıklarını belirtti.

KAYNAK:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/