Levent Aykul’un Şüpheli Ölümü

Ünlü tiyatro oyuncusu Levent Aykul, bayram nedeniyle gittiği Antalya Kemer’deki evinde jandarma ekipleri tarafından ölü bulundu. Aykul’un vefatı, şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. Sanatçının kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Sanat camiasını art arda yasa boğan haberler gelmeye devam ediyor. Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş ve Turgay Yıldız’ın ardından ünlü bir isim daha hayatını kaybetti.

TELEFONLARA CEVAP VERMEDİ

Oyuncu Levent Aykul(61) Kemer‘de aynı sokakta yaşayan ablasının telefonlarına cevap vermemesi üzerine çağrılan jandarma ekibiyle girilen evinde, cansız bedeniyle karşılaşıldı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olay sonrası Aykul’un cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Aykul’un 2 gün önce vefat etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ŞEKER HASTASIYDI

Diğer yandan Levent Aykul’un uzun bir süreden bu yana şeker hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi. Aykul, Kurban Bayramı’nı geçirmek için Antalya‘nın Kemer ilçesinde bulunan yazlık evine gitmişti.

LEVENT AYKUL KİMDİR?

İstanbul’dan yıllar önce Beycik’e gelip burada bir sitede yaşamaya başlayan Levent Aykul’un aynı sitede ablasının da evi bulunuyor. Sanatçı, Koğuş Akademisi, Sabit Kanca, Rom An ve Chef, 18’ler filmlerinde rol almıştı.