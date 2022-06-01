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Taze gelin Hadise Rihanna’ya özendi! O detay gözlerden kaçmadı…

Taze gelin Hadise Rihanna’ya özendi! O detay gözlerden kaçmadı…
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01 Haziran 2022 - 15:22

Ünlü şarkıcı Hadise, Amerika’nın New York şehrinde verdiği konserinde giydiği Valentino imzalı siyah transparan elbisesiyle sahneye çıktı.

Taze gelin Hadise Rihanna'ya özendi! O detay gözlerden kaçmadı… - Sayfa 1

New York’taki sevenlerine dans gösterileri ve şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşatan Hadise’nin, dünyaca ünlü yıldız Rihanna’nın giydiği elbiseyi giymesi dikkatlerden kaçmadı. Güzel şarkıcı Instagram’dan, “Geçtiğimiz gece New York’un en önemli kültür merkezlerinden birinde sahnedeydim. Saatler öncesinden oluşan kuyruklar, alkışlarınız ve enerjiniz için çok teşekkür ederim. Asla unutmayacağım!” ifadeleriyle konser paylaşımı yaptı.

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Taze gelin Hadise Rihanna'ya özendi! O detay gözlerden kaçmadı… - Sayfa 2

Ünlü şarkıcı çok konuşulan Valentino imzalı siyah transparan elbisesini yukardan topladığı saç modeliyle tamamladı. Instagram’dan Amerika konseri pozlarını, “NYC in @maisonvalentino” sözleriyle paylaştı.

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Taze gelin Hadise Rihanna'ya özendi! O detay gözlerden kaçmadı… - Sayfa 3

Güzel şarkıcı, konser öncesi New York Başkonsolosluğu’nun Türk Evi’nde gerçekleştirdiği daveti Instagram hesabından duyurdu. Hadise, “New York Başkonsolosluğu’nun Türk Evi’nde gerçekleştirdiği davete katılmaktan mutluluk duydum. Başkonsolos Sayın Reyhan Özgür’e daveti ve misafirperverliği için teşekkür ederim.” dedi.

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Taze gelin Hadise Rihanna'ya özendi! O detay gözlerden kaçmadı… - Sayfa 4

Hadise geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından paylaştığı, kısa ve sarı saçlı değişik pozuyla Kardashian kardeşlerin tarzına benzetilmişti. Güzel şarkıcı paylaşımında, rap şarkıcısı Murda’yı etiketleyerek, “Baby İmdat!” yazmıştı. Paylaşımdan ikilinin yeni bir düet çıkaracağı anlaşılmıştı.

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Taze gelin Hadise Rihanna'ya özendi! O detay gözlerden kaçmadı… - Sayfa 5

Şarkıcı geçtiğimiz hafta, Beyoğlu’ndaki Fransız Sarayı’nda düzenlenen Louis Vuitton’un zanaatkarlığı kutladığı Savoir-Faire etkinliğinde tarzını konuşturmuştu. Instagram hesabında organizasyondaki şıklığını paylaşmıştı.

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Taze gelin Hadise Rihanna'ya özendi! O detay gözlerden kaçmadı… - Sayfa 6

Güzel şarkıcı Hadise çok konuşulan sahne kıyafetleri ve iddialı dans şovlarının yanı sıra son yıllarda özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı ilişkiden sonra yeni bir aşka yelken açtığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz ay Çırağan Sarayı’nda evlendiği çok konuşulmuştu.

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Taze gelin Hadise Rihanna'ya özendi! O detay gözlerden kaçmadı… - Sayfa 7

Hadise, önceki yıllarda sosyal medya hesaplarında özel hayatına ilişkin paylaşımlarda bulunmayacağını açıklamış; Kaan Yıldırım ile ilişki yaşamaya başlayınca yaptığı paylaşımları bu sözünü bozduğunu göstermişti. Şarkıcı, bir ay önce evlendiği Mehmet Dinçerler ile yaptığı paylaşımlarından dolayı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulmasına neden olmuştu.

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Taze gelin Hadise Rihanna'ya özendi! O detay gözlerden kaçmadı… - Sayfa 8

Güzel şarkıcının nişan yüzüğüyle yaptığı videolu Instagram paylaşımı çok sayıda beğeni almış ve uzun süre konuşulmuştu.

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Taze gelin Hadise Rihanna'ya özendi! O detay gözlerden kaçmadı… - Sayfa 9

Hadise, Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamasından kısa bir süre sonra Dinçerler’in aile üyeleriyle tanışmış, “Hadise aileye girdi” yorumları yapılmıştı.

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Taze gelin Hadise Rihanna'ya özendi! O detay gözlerden kaçmadı… - Sayfa 10

İş insanı olan Mehmet Dinçerler ise, Hadise ile olan ilişkisinden bu yana Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri çekiyor.

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