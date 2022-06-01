Taze gelin Hadise Rihanna’ya özendi! O detay gözlerden kaçmadı…

Hadise, önceki yıllarda sosyal medya hesaplarında özel hayatına ilişkin paylaşımlarda bulunmayacağını açıklamış; Kaan Yıldırım ile ilişki yaşamaya başlayınca yaptığı paylaşımları bu sözünü bozduğunu göstermişti. Şarkıcı, bir ay önce evlendiği Mehmet Dinçerler ile yaptığı paylaşımlarından dolayı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulmasına neden olmuştu.