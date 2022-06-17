Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti…

IMDb starmetre Türkiye verilerine göre Türkiye’nin en popüler oyuncuları listesi güncellendi. Zirveye yerleşen isim herkesi şaşırttı.

Diziler, filmler ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 20 oyuncu belli oldu.

İşte en popüler oyuncular…