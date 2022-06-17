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Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti…

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti…
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17 Haziran 2022 - 13:23

IMDb starmetre Türkiye verilerine göre Türkiye’nin en popüler oyuncuları listesi güncellendi. Zirveye yerleşen isim herkesi şaşırttı.

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 1

Diziler, filmler ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 20 oyuncu belli oldu.

İşte en popüler oyuncular…

151

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 2

50. Melis Sezen

251

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 3

 49. Meriç Aral

351

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 4

48. Bensu Soral

451

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 5

47. Şükrü Özyıldız

551

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 6

46. Kenan İmirzalioğlu

651

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 7

45. Ece Çeşmioglu

751

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 8

44. Elçin Sangu

851

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 9

 43. İlayda Alişan

951

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 10

42. Tuvana Türkay

1051

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 11

41. Nuri Bilge Ceylan

1151

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 12

40. Damla Sönmez

1251

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 13

39. Burcu Biricik

1351

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 14

38. Beren Saat

1451

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 15

37. Burak Deniz

1551

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 16

36. Cansu Dere

1651

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 17

 35. Ekin Koç

1751

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 18

34. Özge Gürel

1851

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 19

33. Ebru Şahin

1951

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 20

32. Kaan Urgancioglu

2051

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 21

31. Cem Yılmaz

2151

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 22

30. Numan Acar

2251

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 23

29. Özge Özpirinçci

2351

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 24

28. Tolga Sarıtaş

2451

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 25

27. Çağatay Ulusoy

2551

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 26

26. Burak Özçivit

2651

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 27

25. Elia Kazan

2751

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 28

24. Ayça Ayşin Turan

2851

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 29

23. Aras Bulut Iynemli

2951

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 30

22. Hazal Kaya

3051

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 31

21. Tuba Büyüküstün

3151

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 32

20. Cemre Baysel

3251

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 33

19. Burak Çelik

3351

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 34

18. Engin Altan Düzyatan

3451

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 35

17. Esra Bilgic

3551

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 36

16. Defne Kayalar

3651

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 37

15. Burak Yamantürk

3751

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 38

14. Engin Akyürek

3851

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 39

 13. Pınar Deniz

3951

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 40

 12. Ennis Esmer

4051

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 41

 11. Kıvanç Tatlıtuğ

4151

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 42

10. Demet Özdemir

4251

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 43

9. Haluk Bilginer

4351

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 44

8. Tchéky Karyo

4451

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 45

7. İrem Sak

4551

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 46

6. Can Yaman

4651

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 47

5. Hande Erçel

4751

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 48

 4. İbrahim Çelikkol

4851

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 49

3. Birce Akalay

4951

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 50

 2. Kerem Bürsin

5051

Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti… - Sayfa 51

1. Miray Daner

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