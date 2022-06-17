Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti…

IMDb starmetre Türkiye verilerine göre Türkiye’nin en popüler oyuncuları listesi güncellendi. Zirveye yerleşen isim herkesi şaşırttı.
Diziler, filmler ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 20 oyuncu belli oldu.
İşte en popüler oyuncular…
50. Melis Sezen
49. Meriç Aral
48. Bensu Soral
47. Şükrü Özyıldız
46. Kenan İmirzalioğlu
45. Ece Çeşmioglu
44. Elçin Sangu
43. İlayda Alişan
42. Tuvana Türkay
41. Nuri Bilge Ceylan
40. Damla Sönmez
39. Burcu Biricik
38. Beren Saat
37. Burak Deniz
36. Cansu Dere
35. Ekin Koç
34. Özge Gürel
33. Ebru Şahin
32. Kaan Urgancioglu
31. Cem Yılmaz
30. Numan Acar
29. Özge Özpirinçci
28. Tolga Sarıtaş
27. Çağatay Ulusoy
26. Burak Özçivit
25. Elia Kazan
24. Ayça Ayşin Turan
23. Aras Bulut Iynemli
22. Hazal Kaya
21. Tuba Büyüküstün
20. Cemre Baysel
19. Burak Çelik
18. Engin Altan Düzyatan
17. Esra Bilgic
16. Defne Kayalar
15. Burak Yamantürk
14. Engin Akyürek
13. Pınar Deniz
12. Ennis Esmer
11. Kıvanç Tatlıtuğ
10. Demet Özdemir
9. Haluk Bilginer
8. Tchéky Karyo
7. İrem Sak
6. Can Yaman
5. Hande Erçel
4. İbrahim Çelikkol
3. Birce Akalay
2. Kerem Bürsin
1. Miray Daner