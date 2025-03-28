BAYRAMDA ÜNLÜLERİN TARİFESİ CEP YAKIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ramazan Bayramı tatilini 9 güne çıkardığını duyurmasının ardından turizm ve eğlence sektöründe büyük bir hareketlilik başladı. Bayramı tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar otel rezervasyonlarına yönelirken, özellikle sahneye çıkacak ünlü sanatçıların programları ve aldıkları ücretler gündem yarattı. Kıbrıs’tan Antalya’ya, İstanbul’dan Bakü’ye kadar geniş bir coğrafyada sahne alacak yıldız isimlerin tarifeleri dudak uçuklatıyor.

Bayramın kutlanacağı 30 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında, 2, 3 ve 4 Nisan’ın da resmi tatile dahil edilmesiyle birlikte kamu çalışanları için 9 günlük uzun bir tatil fırsatı doğdu. Bu süreçte özellikle turizm bölgeleri olan Kıbrıs (KKTC), Antalya, Sapanca, Afyonkarahisar ve Yalova gibi destinasyonlar, sanatçılı gala programlarıyla öne çıktı.

GECELİK 200 BİN TL’YE OTEL, 3 ŞEHİRDE AYNI GÜNDE KONSER

Ünlü sanatçıların sahne alacağı otellerde konaklama ücretleri de dikkat çekici boyutlara ulaştı. KKTC ve Antalya’daki beş yıldızlı otellerde kişi başı gecelik fiyatlar 35-40 bin TL’den başlıyor, ultra lüks konseptlerde 200 bin TL’ye kadar çıkıyor. Sanatçıların bayram sahneleri için talep ettikleri ücretlerin ise konum ve katılım durumuna göre değişmekle birlikte 2 ila 5 milyon TL arasında olduğu tahmin ediliyor.

Öne çıkan isimlerden bazıları adeta “maraton” gibi bir bayram geçirecek. Gülşen İstanbul, İzmir ve KKTC’de; Özcan Deniz İstanbul ve KKTC’de; Derya Bedavacı ise Antalya, KKTC ve Bursa’da konser verecek. Bu isimlerin bazılarının aynı gün içinde farklı şehirlerde sahneye çıkacağı programlar da dikkat çekiyor.

KIBRIS VE ANTALYA MERKEZ, BAKÜ VE SAKARYA SÜRPRİZ NOKTALAR

KKTC bu yıl sanatçı akınına uğrayacak. Hadise, Aleyna Tilki, İrem Derici, Zeynep Bastık, Mahsun Kırmızıgül, Yıldız Tilbe, Serkan Kaya, Gülben Ergen, Hande Yener, Ebru Gündeş, Simge Sağın, Volkan Konak ve daha birçok popüler sanatçı bayram boyunca Kıbrıs sahnelerinde olacak. Antalya’nın Belek, Lara, Kemer ve Konyaaltı bölgelerinde ise Funda Arar, Ziynet Sali, Sibel Can, Gökhan Tepe, Tan Taşçı, Ayta Sözeri, Deniz Seki ve Buray sahne alacak isimler arasında.

Sürpriz rotalarda ise Tarkan Bakü’de sahne alacakken, Ceylan Ertem ve Deniz Seki Sapanca’da, Manuş Baba ve Altay Afyonkarahisar’da, Ekin Uzunlar Yalova’da, Merve Özbey ise İstanbul’da sevenleriyle buluşacak.

HALK TEPKİLİ: “FİYATLARLA DEĞİL, SANATLA KONUŞULSUN”

Konser fiyatlarının ve otel tarifelerinin bu denli yüksek olması, sosyal medyada da gündem oldu. Pek çok kullanıcı, “Artık sanatçıları sadece televizyonlardan izleyebiliyoruz”, “Bir konser için aylık maaş yetmiyor” ve “Lüks içinde bayram kutlanırken milyonlarca kişi borçla boğuşuyor” gibi yorumlarla tepki gösterdi. Özellikle ekonominin zorlayıcı etkileri altında ezilen geniş bir kesim için bu bayram, sahne ışıklarından çok kararan bütçelerle anılıyor.

Ancak tüm bu eleştirilerin gölgesinde, turizm sektörü temsilcileri bayramın ekonomik canlılık getireceğini savunuyor. Otellerin doluluk oranlarının şimdiden yüzde 85’i geçtiği belirtilirken, konser programlarının özellikle yabancı turistlerin de ilgisini çektiği ifade ediliyor. Eğlence sektörü açısından bakıldığında ise, sanatçıların talep ettiği yüksek ücretlerin arz-talep dengesine göre şekillendiği savunuluyor.

“BİR YANDA LÜKS BİR YANDA GEÇİM DERDİ”

Bayram tatilinde yaşanan bu fiyat uçurumu, Türkiye’deki gelir adaletsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Lüks otellerde birkaç saatlik eğlenceye harcanan meblağların, bir ailenin bir yıllık geçim masrafına eşdeğer olması, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net