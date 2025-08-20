Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan aşk dolu poz!

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ve DJ sevgilisi Faruk Sabancı, aşk dolu kareleriyle sosyal medyada gündem oldu. Güzel oyuncu, sevgilisiyle birlikte çekilen romantik pozunu Instagram hesabından kalp emojisiyle paylaştı.

Kariyeriyle Parlayan Bir İsim

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Esra Bilgiç, hem ekranlardaki başarısı hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündemine geliyor. “Diriliş Ertuğrul” dizisindeki Halime Sultan karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Bilgiç, “Adanış: Kutsal Kavga” ve “Bir Umut Yeter” projeleriyle de geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Bilgiç, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündem oluyor.

Faruk Sabancı ile Mutlu İlişki

Bir süredir iş insanı ve DJ kimliğiyle tanınan Faruk Sabancı ile aşk yaşayan Bilgiç, sevgilisiyle sık sık objektiflere yansıyor. Geçtiğimiz haftalarda Etiler’de görüntülenen ikili, samimi halleriyle dikkat çekmişti. Basın mensuplarının yönelttiği evlilik sorularına yanıt veren Esra Bilgiç, “Her şey yolunda, evlilik için henüz çok erken” diyerek ilişkilerinde mutlu olduklarını ifade etmişti.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Instagram hesabından sevgilisiyle paylaştığı son kareye kalp emojisi ekleyen güzel oyuncu, hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı. Çiftin bu romantik karesi, magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada takipçileri, ikilinin uyumuna ve mutluluğuna dair övgü dolu yorumlar yaptı.

Gündemde Kalmaya Devam Ediyor

Özel hayatındaki gelişmelerle sıkça adından söz ettiren Esra Bilgiç, hem dizilerdeki başarılı performansı hem de sosyal medyadaki aktifliğiyle hayran kitlesini giderek büyütüyor. Faruk Sabancı ile olan ilişkisinin uyumlu şekilde devam etmesi, çiftin hayranları tarafından mutlulukla karşılanıyor.

Gelecek Planları Merak Ediliyor

Çiftin önümüzdeki dönemde birlikte yeni projelere imza atıp atmayacağı merak edilirken, hayranları ikiliden yeni paylaşımlar bekliyor. Magazin kulislerinde, ikilinin ilişkilerinin ciddi bir şekilde ilerlediği konuşulsa da, Bilgiç’in açıklamaları evlilik için henüz erken olduğunu gösteriyor.