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Bahar Candan’dan canlı yayında bomba itiraf! “Ünlü bir kadınla aşk yaşadım”

Bahar Candan’dan canlı yayında bomba itiraf! “Ünlü bir kadınla aşk yaşadım”
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16 Aralık 2021 - 12:15

Bahar Candan’dan canlı yayında bomba itiraf! “Ünlü bir kadınla aşk yaşadım”

Sosyal medya ünlüsü Bahar Candan, yorumcusu olduğu programda bomba bir itirafta bulundu.

Bahar Candan'dan canlı yayında bomba itiraf! "Ünlü bir kadınla aşk yaşadım" - Sayfa 1

Flash TV’de yayınlanan Seyhan Soylu ile Al Sana Haber programında son dönemin en sansasyonel olayı yaşandı.

Bahar Candan'dan canlı yayında bomba itiraf! "Ünlü bir kadınla aşk yaşadım" - Sayfa 2

Programda, sosyal medya ünlüsü Bahar Candan yaptığı bomba itirafla magazin gündemini sarstı.

Bahar Candan'dan canlı yayında bomba itiraf! "Ünlü bir kadınla aşk yaşadım" - Sayfa 3

Moderatör Seyhan Soylu, yorumcu Bahar Candan’a “Senin olgun bir sevgilin oldu mu?” sorusunu yöneltti.

Bahar Candan'dan canlı yayında bomba itiraf! "Ünlü bir kadınla aşk yaşadım" - Sayfa 4

 

“BENDEN YAŞÇA BÜYÜK ÜNLÜ BİR SEVGİLİM OLDU”

Bahar Candan, “Evet bir dönem çok ünlü bir sevgilim oldu benden yaşça büyük. Bana aşıktı o. Ben onun sevgilisiydim. O benim sevgilim hiçbir zaman olmadı. Öyle hissetti yani.” şeklinde açıklama yaparken araya konuk yorumcu Nurettin Soydan girdi.

Bahar Candan'dan canlı yayında bomba itiraf! "Ünlü bir kadınla aşk yaşadım" - Sayfa 5

Soydan, “Peki sizi bir arada tutan şey neydi? Gücü mü? Parası mı? Karizması mı?” diye sordu. Bahar Candan, “Ben daha güçlüyüm ondan. Gencim, ünlüyüm, insanlar beni tanıyorlar. Bence güç bu. Benim yapabileceklerim onun yapabileceklerinden daha fazla. O da bunu bildiği için bana aşıktı zaten.” ifadelerini kullandı.

Bahar Candan'dan canlı yayında bomba itiraf! "Ünlü bir kadınla aşk yaşadım" - Sayfa 6

“BENİM AŞKIM ÜNLÜ OLMAKTI”

Seyhan Soylu, “Peki senin kalbin hiç kaydı mı ona? Aşk yaşadığın anlar oldu mu? Çünkü sen etkilenmemiş olsan böyle bir ilişkiye girmezsin?” sorusuyla Bahar Candan’ı sıkıştırmaya devam etti.

Bahar Candan'dan canlı yayında bomba itiraf! "Ünlü bir kadınla aşk yaşadım" - Sayfa 7

Bahar Candan ise, “Ben aşkın iyi bir manipülasyon tekniği olduğuna inanıyorum. Bence aşk hiçbir zaman iki taraflı değildir. Mutlaka bir kişi diğerini seviyor ve manipüle ediyor. Ben manipüle olmuştum.

Bahar Candan'dan canlı yayında bomba itiraf! "Ünlü bir kadınla aşk yaşadım" - Sayfa 8

O bana aşıktı. Benim aşkımsa ünlü olmaktı, lükstü, alkışlanmaktı ben de onu yaşadım. Ben zaten değerliydim, o da benim auramı çok beğeniyordu.

Bahar Candan'dan canlı yayında bomba itiraf! "Ünlü bir kadınla aşk yaşadım" - Sayfa 9

Yaşça büyük olmasını hiç düşünmediğim için de yaş farkı hesabı yapmadım. Ama ilişki derken de düşündüğünüz gibi bana hiçbir zaman sahip olamadı. O benim enerjimden, ışığımdan faydalandı. Ben de onun vizyonundan yararlandım.

Bahar Candan'dan canlı yayında bomba itiraf! "Ünlü bir kadınla aşk yaşadım" - Sayfa 10

Bugün bu kadar olgunsam bunu o ilişkiye borçluyum. Bazı genç kızlar kendi yaşıtlarını sığ ve vizyonsuz bulabilirler. Hayatlarında vizyon sahibi birini isteyebilirler.

Bahar Candan'dan canlı yayında bomba itiraf! "Ünlü bir kadınla aşk yaşadım" - Sayfa 11

Bence yaşça büyük bir ilişki seçiyorlarsa sebebi tamamen budur.” yanıtını verdi.

Bahar Candan'dan canlı yayında bomba itiraf! "Ünlü bir kadınla aşk yaşadım" - Sayfa 12

BİR ANDA BOMBAYI PATLATTI

Stüdyodaki herkes bu konuyla ilgili fikirlerini paylaşırken Bahar Candan bir anda, “Bu arada bu ilişkim bir erkekti demedim. Bir cinsiyet belirtmedim.” diyerek bombayı patlattı. Stüdyoda bulunan yorumcular ve teknik ekip bir anda şaşkına döndü.

Bahar Candan'dan canlı yayında bomba itiraf! "Ünlü bir kadınla aşk yaşadım" - Sayfa 13

SOYLU, BAHAR’I DOĞRULADI

Soylu ise programı kapatırken, “Efendim burada ortalık karıştı yine. Bahar dedi ki bahsettiğim kişi bir erkek değil bir kadındı. Ben de biliyorum, iş dünyasında çok önemli bir yeri olan aynı zamanda bir derneğe başkanlık yapmış olan biri. Kapak olsun herkese” diyerek Bahar Candan’ı doğruladı.

Bahar Candan'dan canlı yayında bomba itiraf! "Ünlü bir kadınla aşk yaşadım" - Sayfa 14

Bahar Candan'dan canlı yayında bomba itiraf! "Ünlü bir kadınla aşk yaşadım" - Sayfa 16

 

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