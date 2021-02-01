Bahar Candan’dan canlı yayında bomba itiraf! “Ünlü bir kadınla aşk yaşadım”

Soydan, “Peki sizi bir arada tutan şey neydi? Gücü mü? Parası mı? Karizması mı?” diye sordu. Bahar Candan, “Ben daha güçlüyüm ondan. Gencim, ünlüyüm, insanlar beni tanıyorlar. Bence güç bu. Benim yapabileceklerim onun yapabileceklerinden daha fazla. O da bunu bildiği için bana aşıktı zaten.” ifadelerini kullandı.