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Cem Yılmaz: Ertelendim

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Cem Yılmaz: Ertelendim
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14 Nisan 2021 - 11:22
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 15-16 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan ‘CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus’ adlı gösterisinin yeni alınan önlemler kapsamında ertelendiğini duyurdu

Vaka sayısının gün geçtikçe artmasının ardından yeni koronavirüs kısıtlamaları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘kısmi kapanma’ olarak açıkladığı tedbirler için İçişleri Bakanlığı da bir genelge yayınladı.

Buna göre; hafta içerisinde yer alan günlerde 19.00-­05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

CEM YILMAZ: ERTELENDİM

Bakanlıktan yapılan açıklamanın ardından ünlü komedyen Cem Yılmaz da yeni alınan önlemlar kapsamında ‘CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus’ adlı gösterisinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Konuyla ilgili Instagram hesabından bir gönderi yayınlayan Yılmaz, “Ertelendim” notuyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

TİM Show Center’da 15-16 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus gösterisi, yeni alınan önlemler kapsamında 20-21 Mayıs 2021 tarihlerine ertelenmiştir.

 

 

 

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