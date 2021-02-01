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Dünyaca Ünlü Platform Paylaştı! 4 Aydaki Büyük Düşüş Dikkat Çekti

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Dünyaca Ünlü Platform Paylaştı! 4 Aydaki Büyük Düşüş Dikkat Çekti
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16 Temmuz 2021 - 15:33
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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Dünya üzerindeki birçok ülkede yapılan anketleri derleyerek yayımlayan Europe Elects, Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’ne dayandırdığı anket sonuçlarını açıkladı.

Dünyaca ünlü platform paylaştı! 4 aydaki büyük düşüş dikkat çekti

Uluslararası yayımlanan tüm anketleri bünyesinde toplayarak takipçileri ile paylaşan Europe Elects, Türkiye’de Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin 15-19 Şubat ile 21-28 Haziran anket sonuçlarını karşılaştırıp paylaştı.

Yapılan karşılaştırmada Cumhur İttifakı’nda bulunan AK Parti ve MHP’de büyük düşüş gözlemlenirken, Millet İttifakı’nda yer alan CHP ve İYİ Parti’de artış oldu.

Anket şirketinin Şubat 15-19 tarihinde yaptığı çalışmada,

AK Parti: %42,6

CHP: %22,6

İYİ Parti: %10

HDP: %11,7

MHP: %11,1

DEVA: %3,2

Gelecek Partisi: %1,3

Saadet Partisi: %1,3

Olarak açıklanırken, 21-28 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmada erimeyi gözler önüne serdi.

Söz konusu şirketin son anket çalışmasıyla beraber Cumhur İttifakı, Şubat ayından Haziran ayına kadar toplam yüzde 14,5 oy kaybederken, Millet İttifakı’nda yer alan CHP ve İYİ Parti’nin de oylarında dikkat çeken bir artış oldu.

Europe Elects’in, Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’ne dayandırdığı anket çalışmasında 21-28 Haziran’da yapılan çalışmada partilerin oy dağılımı ise şöyle:

AK Parti: %32,1

CHP: %29,6

İYİ Parti: %13,8

HDP: %12,7

MHP: %7,1

DEVA: %3,2

Gelecek Partisi: %1,3

Saadet Partisi: %0,2

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